Le Sénat américain vote en faveur d’une mesure pour terminer la paralysie budgétaire

Le vote, à 60 contre 40, a ouvert la voie à l’examen d’un accord budgétaire par le Congrès, où il devra encore être débattu et adopté par le Sénat, approuvé par la Chambre des représentants et signé par le président Donald Trump pour mettre fin à la paralysie gouvernementale.

La mesure est passée après qu’un groupe de démocrates ait rompu le blocage de leur parti et voté avec les républicains pour faire avancer la législation visant à rouvrir le gouvernement et mettre fin au plus long shutdown de l’histoire des États-Unis.

Le Sénat a ainsi voté pour l’ouverture du débat sur un projet de loi adopté par la Chambre des représentants qui serait amendé pour inclure trois projets de loi de dépenses annuels finançant certaines dépenses militaires, le département des vétérans, celui de l’Agriculture et la branche législative, ainsi qu’une résolution continue pour financer les autres branches du gouvernement jusqu’au 30 janvier 2026.

Il prévoit l’annulation des licenciements décidés par l’administration américaine pendant la période de fermeture du gouvernement et garantit le paiement des arriérés de salaire aux fonctionnaires fédéraux qui ont été mis au chômage technique ou contraints de travailler sans solde.

L’accord comprend également la promesse d’un vote en décembre sur une proposition démocrate visant à prolonger d’un an les subventions au programme d’assurance maladie de base, dit Obamacare, qui arrivent à échéance.

Faute d’accord politique entre démocrates et républicains au Congrès, l’Etat américain est, depuis le 1er octobre, en situation de paralysie budgétaire, le shutdown le plus long de l’histoire du pays. Des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux travaillent sans être payés, dont les contrôleurs aériens.