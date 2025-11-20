Donald Trump rencontre le maire élu de New York Zohran Mamdani

Le président américain Donald Trump a annoncé qu’il allait recevoir, vendredi à la Maison Blanche, le maire socialiste élu de New York, Zohran Mamdani.

« Mamdani a demandé à ce que l’on se rencontre. Nous avons décidé que cette réunion aura lieu dans le Bureau ovale, vendredi 21 novembre », a écrit le président Trump dans un message sur sa plateforme Truth Social.

Dès son élection début novembre, le nouveau maire de la plus grande ville des Etats-Unis s’était dit prêt à dialoguer avec le président Trump sur la mise en oeuvre de son programme électoral axé sur la question du « coût de la vie » à New York.

Perçu par ses adversaires comme un novice de l’arène politique qui manque de l’expérience nécessaire pour gérer une mégapole du calibre de New York, cet élu local aux origines indiennes est parvenu, à l’issue d’une campagne marquée par la consistance et la cohésion du message, à remporter la course à la mairie de la Big Apple.

Dans son programme électoral, le jeune musulman de 34 ans a promis notamment un gel des loyers et la gratuité des bus en s’appuyant sur un programme pilote qu’il a contribué à mettre en œuvre pour cinq lignes de bus gratuites en 2024 à New York.

Zohran Mamdani prévoit aussi de créer des épiceries municipales pour lutter contre la hausse des prix des produits alimentaires, et un service de garde d’enfants gratuit pour les moins de cinq ans.

AB