Adoption de la DÃ©claration de Rabat DDR des enfants soldats

Les travaux de la ConfÃ©rence ministÃ©rielle africaine sur le Â«Â DÃ©sarmement, la DÃ©mobilisation et la RÃ©intÃ©gration (DDR)Â Â» des enfants soldats, ont Ã©tÃ© sanctionnÃ©s jeudi par lâ€™adoption de la DÃ©claration de Rabat qui souligne le renforcement de l’engagement pour lutter contre l’enrÃ´lement des enfants dans les conflits armÃ©s en Afrique.

Les ministres et chefs de dÃ©lÃ©gations des Ã‰tats africains participant Ã la ConfÃ©rence africaine sur le DÃ©sarmement, la DÃ©mobilisation et la RÃ©intÃ©gration -DDR- des enfants soldats ont adoptÃ© cette DÃ©claration qui rÃ©affirme l’engagement ferme Ã combattre le recrutement et lâ€™exploitation des enfants dans les conflits armÃ©s, qualifiÃ©s de Â«Â violations graves du droit international et affront Ã lâ€™humanitÃ©Â Â».

La DÃ©claration a exprimÃ© une vive prÃ©occupation face Ã la persistance de violations graves commises contre les enfants, notamment le recrutement forcÃ©, les violences sexuelles, lâ€™enlÃ¨vement ainsi que lâ€™entrave Ã lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™Ã©ducation et Ã lâ€™aide humanitaire.

Le document insiste aussi sur la prioritÃ© accordÃ©e Ã la prÃ©vention, considÃ©rÃ©e comme la rÃ©ponse la plus efficace pour mettre fin au phÃ©nomÃ¨ne des enfants soldats. Les dÃ©lÃ©gations ont plaidÃ© ainsi pour la mise en place dâ€™environnements protecteurs, le renforcement de la rÃ©silience communautaire et des mÃ©canismes dâ€™alerte prÃ©coce ainsi que la lutte contre les causes profondes du recrutement.

Les ministres ont Ã©galement soulignÃ© que la rÃ©intÃ©gration des enfants libÃ©rÃ©s des groupes armÃ©s doit Ãªtre globale, durable et adaptÃ©e Ã chaque parcours individuel, Ã travers des programmes combinant soutien psychosocial, rÃ©unification familiale, inclusion sociale, scolarisation et autonomisation Ã©conomique. Ils ont insistÃ© sur la nÃ©cessitÃ© de combattre la stigmatisation et de promouvoir la rÃ©conciliation au sein des communautÃ©s.

La DÃ©claration de Rabat appelle par ailleurs au renforcement de la coopÃ©ration rÃ©gionale et internationale, en mettant en avant le rÃ´le central des organisations africaines, des communautÃ©s locales et de la sociÃ©tÃ© civile dans la prÃ©vention, la protection et la rÃ©intÃ©gration des enfants associÃ©s aux forces et groupes armÃ©s.

La DÃ©claration souligne Ã©galement que les processus de paix et de post-conflit doivent intÃ©grer de maniÃ¨re systÃ©matique la protection des enfants, considÃ©rÃ©s non seulement comme bÃ©nÃ©ficiaires, mais aussi comme acteurs de changement dans les sociÃ©tÃ©s africaines.

La DÃ©claration de Rabat annonce, en outre, le lancement dâ€™un processus visant Ã Ã©laborer un instrument juridique africain spÃ©cifique, sous la forme dâ€™une Convention continentale dÃ©diÃ©e Ã la prÃ©vention du recrutement dâ€™enfants soldats et Ã leur rÃ©intÃ©gration. Dans cette perspective, les ministres africains ont dÃ©cidÃ© de la crÃ©ation du Â«Â Groupe des Amis sur le DDR axÃ© sur les enfantsÂ Â», plateforme destinÃ©e Ã soutenir ce processus et Ã catalyser les efforts communs.

AdoptÃ©e Ã Rabat, la DÃ©claration rÃ©affirme lâ€™ambition commune des pays africains de bÃ¢tir un continent oÃ¹ chaque enfant puisse grandir Ã lâ€™abri de la peur, de la violence et des conflits armÃ©s, et leur dÃ©termination Ã contribuer Ã lâ€™effort mondial visant Ã Ã©radiquer dÃ©finitivement le phÃ©nomÃ¨ne des enfants soldats.