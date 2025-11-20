Refonte du systÃ¨me de l’immigration par le gouvernement britannique

Le gouvernement britannique a lancÃ©, jeudi, la plus grande refonte du systÃ¨me dâ€™immigration du pays depuis prÃ¨s dâ€™un demi-siÃ¨cle, prÃ©voyant notamment le durcissement des rÃ¨gles rÃ©gissant lâ€™accÃ¨s Ã la rÃ©sidence permanente.

Â«Â Sâ€™installer durablement dans ce pays nâ€™est pas un droit, mais un privilÃ¨ge qui doit se mÃ©riterÂ Â», a dÃ©clarÃ© la ministre de lâ€™IntÃ©rieur, Shabana Mahmood, dans un communiquÃ© de son dÃ©partement.

Elle a prÃ©cisÃ© que la rÃ©forme vient remplacer Â«Â un systÃ¨me dâ€™immigration dÃ©faillant par un modÃ¨le fondÃ© sur la contribution et lâ€™intÃ©grationÂ Â».

Le nouveau systÃ¨me d’immigration fait suite Ã lâ€™annonce, plus tÃ´t cette annÃ©e, du projet visant Ã augmenter la durÃ©e de rÃ©sidence requise pour accÃ©der au statut de rÃ©sident permanent, portÃ©e de cinq Ã dix ans.

Selon le ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur, ces changements sâ€™appliqueront Ã prÃ¨s de deux millions de migrants arrivÃ©s au Royaume-Uni depuis 2021, sous rÃ©serve dâ€™une consultation sur les dispositions transitoires. Les personnes disposant dÃ©jÃ du statut de rÃ©sident permanent ne seront pas concernÃ©es.

Les travailleurs Ã bas salaire, notamment les 616.000 personnes et leurs familles arrivÃ©es entre 2022 et 2024 via les visas santÃ© et services sociaux, un dispositif suspendu cette annÃ©e en raison dâ€™abus, seraient soumis Ã une pÃ©riode minimale de quinze ans avant de pouvoir prÃ©tendre Ã la rÃ©sidence permanente.

Les migrants dÃ©pendants des prestations sociales devront, quant Ã eux, attendre vingt ans pour y accÃ©der, soit quatre fois plus quâ€™actuellement. Des propositions pourraient Ã©galement conditionner lâ€™accÃ¨s aux aides sociales et au logement public Ã lâ€™obtention de la citoyennetÃ© britannique, plutÃ´t quâ€™au statut de rÃ©sident permanent comme câ€™est le cas actuellement.

Pour la premiÃ¨re fois, des sanctions seront instaurÃ©es Ã lâ€™encontre des migrants exploitant le systÃ¨me, poursuit le ministÃ¨re.

En revanche, les mÃ©decins et infirmiers du systÃ¨me national de santÃ© (NHS) pourraient sâ€™Ã©tablir aprÃ¨s cinq ans, tandis que les talents internationaux les plus qualifiÃ©s, notamment les hauts revenus et entrepreneurs, pourraient bÃ©nÃ©ficier dâ€™une procÃ©dure accÃ©lÃ©rÃ©e Ã trois ans.

Mme Mahmood a rappelÃ© que les conditions dâ€™accÃ¨s Ã la rÃ©sidence permanente incluent dÃ©sormais lâ€™emploi, un casier judiciaire vierge, une bonne maÃ®trise de lâ€™anglais et lâ€™absence de recours aux prestations sociales.

Actuellement, ce statut est gÃ©nÃ©ralement accordÃ© aprÃ¨s cinq ans de prÃ©sence sur le territoire, ouvrant lâ€™accÃ¨s aux fonds publics, y compris pour les titulaires de visas de travail qualifiÃ©, les familles et les bÃ©nÃ©ficiaires de voies humanitaires. Le gouvernement affirme que les nouvelles mesures feront du systÃ¨me britannique de rÃ©sidence permanente lâ€™un des plus stricts et sÃ©lectifs dâ€™Europe.