Le Maroc commande dix hélicoptères H225M Caracal au Dubai AirShow

Le Maroc a officialisé au Dubai AirShow l’achat de dix hélicoptères H225M Caracal auprès d’Airbus Helicopters pour équiper les Forces Royales Air en missions de recherche et sauvetage au combat.

Le Maroc a conclu un contrat attendu avec Airbus Helicopters pour l’achat de dix H225M Caracal, scellant la fin prévue de la flotte de SA330 Puma utilisée depuis plus de quarante ans par les Forces royales air. Ces machines, aménagées pour les forces spéciales et le CSAR, recevront un double treuil, un projecteur de recherche, le système électro-optique Euroflir 410 de Safran, des mitrailleuses de sabord et un système de guerre électronique d’autoprotection.

D’une capacité de près de vingt-huit militaires et doté d’un grand rayon d’action et d’une avionique récente, le Caracal marque une rupture avec les Puma, AB-205 et Bell 212 vieillissants encore en service.

Bruno Even, le PDG d’Airbus Helicopters, a salué « une relation de long terme et une confiance renouvelée » avec le Royaume.