USA : le Congrès adopte le budget et la stratégie de défense américaine pour 2026

Voté annuellement par les deux chambres du Congrès avec un certain consensus entre démocrates et républicains, le NDAA détermine les axes sur lesquels les Etats-Unis devraient, selon les parlementaires, se concentrer en priorité pour l’année suivante en matière de défense.

Cette version 2026, longue de plus de 3.000 pages, prévoit un budget de plus de 900 milliards de dollars, en hausse de cinq milliards par rapport à l’exercice précédent, tout en modernisant les processus d’acquisition militaire et en réaffirmant le contrôle du Congrès sur les opérations des forces armées.

Le vote au Sénat, qui s’est soldé par 77 voix pour et 20 contre, reflète un soutien bipartisan à un financement soutenu de la défense, incluant l’acquisition de nouveaux sous-marins, avions de chasse et technologies de drones.

La mesure comprend également une augmentation de 3,8 % de la rémunération du personnel militaire, renforçant ainsi l’attractivité et la motivation des forces armées américaines.

Par ailleurs, la loi empêche toute réduction significative des troupes américaines en Europe, fixant à 76.000 le nombre minimum de soldats déployés sur le continent et imposant des consultations avec l’OTAN avant tout retrait prolongé.

Le chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, a évoqué mardi les mesures prévues par le NDAA cette année, notamment la construction de davantage de navires militaires, l’établissement du « Dôme d’or » antimissiles, ou encore une augmentation de 3,8% de la solde des militaires.

Il a également insisté, lors d’un discours prononcé depuis l’hémicycle, sur les réformes prévues dans les processus d’acquisition du Pentagone, avec la suppression de dizaines de règles et lois jugées lourdes, afin de simplifier et accélérer la fourniture de matériels et d’équipements aux forces armées.

Parallèlement, le NDAA prévoit une série de mesures structurantes, notamment une aide militaire à l’Ukraine, des restrictions sur les investissements américains en Chine, ou encore une abrogation complète des sanctions contre la Syrie.