CAN Maroc-2025 (1ère journée/Groupe E) : victoire de l’Algérie face au Soudan (3-0)

A la Une
Par

L’équipe algérienne de football s’est imposée face à son homologue soudanaise sur le score de 3 buts à 0, en match de la première journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, disputé mercredi au stade Moulay El Hassan à Rabat.

Les buts de l’Algérie ont été inscrits par Riyad Mahrez, auteur d’un doublé (2e et 61e), et Ibrahim Maza (85e).

Cette victoire permet à l’Algérie d’occuper la première place de son groupe avec 3 unités, suivie du Burkina Faso (3 pts), de la Guinée Équatoriale (0 pt) et du Soudan (0 pt).

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite