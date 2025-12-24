CAN Maroc-2025 (1ère journée/Groupe E) : victoire de l’Algérie face au Soudan (3-0)

L’équipe algérienne de football s’est imposée face à son homologue soudanaise sur le score de 3 buts à 0, en match de la première journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, disputé mercredi au stade Moulay El Hassan à Rabat.

Les buts de l’Algérie ont été inscrits par Riyad Mahrez, auteur d’un doublé (2e et 61e), et Ibrahim Maza (85e).

Cette victoire permet à l’Algérie d’occuper la première place de son groupe avec 3 unités, suivie du Burkina Faso (3 pts), de la Guinée Équatoriale (0 pt) et du Soudan (0 pt).