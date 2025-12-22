Plan national contre les effets de la vague de froid: 833.000 personnes ciblées au titre de l’actuelle saison hivernale au Maroc

Le Plan national d’atténuation des effets de la vague de froid a ciblé une population totale estimée à 833.000 personnes au titre de l’actuelle saison hivernale, a affirmé, lundi à la Chambre des représentants, le ministre marocain de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

En réponse à des questions orales sur « les mesures adoptées pour faire face à la vague de froid dans les zones montagneuses », M. Laftit a précisé que la population ciblée se compose de près de 167.000 familles résidant dans 2018 douars, relevant de 231 communes territoriales au niveau de 28 préfectures et provinces.

Dans ce sens, il a noté qu’en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, les services des FAR ont mis en place trois hôpitaux militaires de campagne au niveau de la commune de Tounfite (province de Midelt), de la commune de Ouirgane (province d’Al Haouz) et de la commune de Aït M’hamed (province d’Azilal), qui ont commencé à fournir des prestations médicales au profit des bénéficiaires.

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité veille, de son côté, à fournir des aides humanitaires urgentes au profit de la population menacée par la vague de froid, couvrant à ce jour plus de 859 villages au niveau de 100 communes relevant du ressort territorial de 16 provinces, a affirmé le ministre, précisant que la Fondation poursuit ses efforts afin de généraliser le soutien à l’ensemble des zones concernées.

Afin d’assurer un ciblage précis et efficace de la population menacée par les effets de la vague de froid et du gel, M. Laftit a assuré que le ministère de l’Intérieur a classé les zones concernées selon le degré de risque en trois niveaux principaux, à savoir, le niveau rouge, concernant 382 villages, avec 24.000 familles et une population estimée à 137.000 personnes, le niveau orange, qui englobe 1.253 villages avec 91.000 familles pour une population de près de 470.000 personnes, en plus du niveau jaune, qui concerne 383 villages, composés de 51.000 familles, pour une population de près de 225.000 personnes.

M. Laftit a rappelé que le ministère a tenu, au niveau central, le 13 novembre, une réunion de la Commission nationale interministérielle chargée d’atténuer les effets de la vague de froid, consacrée à l’examen des différentes mesures préventives visant à protéger les populations des zones menacées, notamment en milieu rural et dans les régions montagneuses, avec l’activation des commissions de veille sous la présidence des walis et gouverneurs et le renforcement de leur mobilisation pour le suivi sur le terrain et la prise de mesures préventives ou des interventions nécessaires face à toute conséquence potentielle liée au risque de vague de froid.

Il a, dans ce contexte, souligné que l’approche d’intervention du ministère pour la gestion de ce plan national repose sur des axes à forte dimension sociale, visant à garantir l’accès aux services de santé à travers l’organisation de caravanes médicales et de visites de terrain des unités médicales mobiles dans le cadre du programme « Riaya » du ministère de la Santé et de la Protection sociale, avec la programmation de 339 caravanes médicales et de 1.883 unités médicales.

Cette approche englobe également la prise en charge et l’accompagnement de certaines catégories sociales vulnérables, notamment les femmes enceintes ou sur le point d’accoucher (2.790 cas), les personnes sans abri (660 cas) ainsi que les personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques (18.000 cas), a-t-il poursuivi, ajoutant qu’elle prévoit aussi la garantie de l’approvisionnement normal des zones concernées en produits de consommation de base et leur raccordement aux différents réseaux de services en cas de toute interruption.

Par ailleurs, le ministre a relevé que des opérations de distribution de lots d’aide composés de denrées alimentaires et de couvertures sont menées au profit des populations des zones montagneuses et enclavées dans l’ensemble des provinces concernées par le Plan national, avec la mobilisation d’une première tranche d’environ 100.000 lots alimentaires accompagnés de couvertures, en plus d’un soutien exceptionnel de 10.000 unités de couvertures acheminées en urgence vers les provinces d’Azilal, Al Haouz, Chichaoua, Midelt, Tinghir, Ouarzazate et Taroudant.

S’agissant de la distribution du bois de chauffage et des fours améliorés, M. Laftit a fait savoir qu’environ 4.540 tonnes de bois de chauffage, en plus de 10.000 unités de fours améliorés, ont été distribuées au profit des populations concernées, précisant que cette opération inclut également les établissements scolaires, les centres de santé et les maisons de maternité.

Il a en outre fait avoir que 1.024 engins ont été mobilisés pour le déneigement et répartis à l’échelle territoriale de manière à assurer l’équilibre de la couverture ainsi que la rapidité et l’efficacité des interventions, en vue d’ouvrir les axes menacés de coupure et de désenclaver les douars isolés.