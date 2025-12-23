CAN 2025: l’international algérien Riyad Mahrez se dit « content d’être au Maroc » et de « participer à une telle compétition »

La superstar de la sélection algérienne de football, Riyad Mahrez, de père algérien et de mère marocaine, s’est dit content d’être au Maroc pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), notant que les joueurs algériens sont déterminés à tout donner pour réaliser une bonne performance.

« Nous avons été bien accueillis. Nous sommes contents d’être au Maroc. Nous sommes super contents de participer à une telle compétition », a dit Mahrez lors de la conférence qui précède le match de l’équipe d’Algérie face au Soudan mercredi (16h00) au stade Moulay El Hassan à Rabat pour le compte de la première journée du groupe E.

« Il est primordial de bien entamer le tournoi. C’est vrai que nous n’avons pas réalisé de bons résultats lors des deux dernières CAN, mais c’est l’occasion pour nous de nous rattraper », a estime le joueur du club saoudien d’Al Ahli.

« L’équipe est formée de plusieurs jeunes joueurs en plus de certains anciens cadres. Nous sommes prêts pour cette compétition », a-t-il lancé.

La pression fait partie du football, a-t-il rappelé, notant que tous les joueurs en sont conscients.

L’autre match de ce groupe mettra aux prises le Burkina Faso et la Guinée Equatoriale, mercredi à 13h30 au complexe sportif Mohammed V à Casablanca.