Aéroport Casablanca Mohammed V : immersion dans l’ambiance CAN dès l’atterrissage

À quelques heures du coup d’envoi de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, l’aéroport Mohammed V n’est plus un simple lieu de transit. Il s’impose désormais comme l’une des premières scènes de la grande fête continentale.

Dès l’arrivée aux abords de l’aéroport, le constat est sans équivoque. La CAN s’annonce, s’affiche et s’affirme. Panneaux géants, visuels officiels et messages multilingues jalonnent les accès des terminaux, donnant le ton d’un événement d’envergure que le Maroc entend accueillir avec organisation, ferveur et ambition.

Une fois franchies les portes de l’aéroport, le voyageur bascule dans une immersion totale. Les couleurs de la CAN s’invitent dans tous les espaces (halls, couloirs, zones commerciales, restaurants, bureaux de change et guichets d’orientation, etc), transformant le parcours des passagers en une véritable expérience au goût du football africain.

Des arches monumentales aux couleurs de la compétition structurent les parcours, tandis que d’imposants ballons géants reprenant la forme de « Itri », le ballon officiel de la CAN 2025, ponctuent le cheminement des passagers.

Les drapeaux des nations participantes flottent au-dessus des espaces, rappelant que Casablanca est, pour quelques semaines, l’une des portes d’entrée majeures du football africain.

Les foules, nombreuses, donnent à la scène une intensité particulière. Supporters venus des quatre coins du continent, voyageurs curieux ou simples passagers en transit s’arrêtent, observent, photographient. Les modèles géants du trophée attirent les regards et les smartphones. L’ambiance est celle d’une célébration anticipée, où l’attente du match commence dès l’atterrissage.

À la sortie de la zone internationale, l’accueil est à la hauteur du décor. De jeunes femmes et hommes, identifiables à leurs tenues, souhaitent la bienvenue, orientent les voyageurs et répondent aux questions pratiques. L’objectif est clair : fluidifier les parcours, rassurer et accompagner.

Après le passage par les services d’immigration, un tunnel lumineux accueille les passagers avec un message fort, « Terre de football », avec des drapeaux des pays engagés dans la compétition. Un symbole assumé qui inscrit la CAN 2025 dans une narration plus large, confirmant le Maroc comme plateforme sportive et hub africain par excellence.

Ce dispositif visuel et humain s’inscrit dans une stratégie globale pilotée par l’Office National des Aéroports (ONDA). À l’approche de la CAN, l’Office a multiplié les initiatives pour transformer les aéroports du Royaume en véritables infrastructures d’accueil, où l’expérience passager devient centrale.

Parmi les leviers activés figure le renforcement de l’offre de restauration, conçue comme un marqueur de l’hospitalité marocaine. À l’aéroport Mohammed V, l’ouverture récente d’un restaurant McDonald’s vient compléter une palette déjà diversifiée, tandis qu’à l’aéroport de Marrakech, l’arrivée de Bacha Coffee apporte une touche locale et contemporaine.

Le food court de l’aéroport Mohammed V a, lui aussi, fait l’objet d’un réaménagement en profondeur afin de garantir une meilleure circulation, avec davantage de places assises et une ambiance repensée pour transformer les temps d’attente en moments agréables. Des fast-foods aux concepts plus raffinés, en passant par des offres locales et internationales, l’objectif est de répondre à tous les profils de voyageurs.

Dans le même esprit, l’ONDA a aménagé des fan zones au sein des aéroports, permettant aux passagers de suivre les matchs en direct, même loin des stades. Ces espaces, pensés pour la convivialité, traduisent la volonté d’inscrire le football au cœur de l’expérience aéroportuaire.

Ils s’intègrent à la campagne « Welcome Football, Welcome Fans », menée en collaboration avec le Comité d’Organisation Local et la Confédération Africaine de Football (CAF), et matérialisée par un spot institutionnel diffusé à l’échelle nationale.

Fort est de constater qu’à l’aéroport Mohammed V, la CAN 2025 commence donc bien avant le premier coup de sifflet. Elle se vit dès l’atterrissage, dans les regards, les couleurs et les gestes d’accueil.

Une entrée en matière qui, au-delà du football, projette l’image d’un Maroc organisé, ouvert et confiant dans sa capacité à recevoir le continent, et le monde, aux meilleurs standards internationaux.