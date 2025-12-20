CAN 2025: Le Maroc en favori, les poids lourds à l’affût

A quelques heures du début de la tant attendue Coupe d’Afrique des Nations prévue du 21 décembre au 18 janvier au Maroc, les prétendants au titre se profilent avec netteté.

+Le Maroc en grand favori+

Pays hôte, le Maroc s’avance comme l’un des grands favoris, porté par une génération talentueuse.

Demi-finalistes du Mondial (Qatar-2022) et détenteurs d’un record de 18 victoires consécutives, les Lions de l’Atlas entament cette édition avec le précieux avantage d’évoluer à domicile et dans des stades modernes.

Selon Opta, le Maroc pointe en tête des prédictions avec 19,1 % de chances de soulever le Trophée.

En effet, les Lions de l’Atlas, qui évoluent dans le groupe A aux côtés des Comores, du Mali et de la Zambie, portent logiquement le dossard de grands favoris.

Portée par une génération mêlant jeunesse et expérience dans un bloc homogène, la sélection marocaine apparaît comme l’équipe à battre.

Avec des stades qui seront entièrement remplis, selon des données de la CAF, chaque match contre le Maroc se jouera dans une atmosphère de chaudron pour les équipes adverses.

Les hommes de Walid Regragui, déjà qualifiés haut la main pour le Mondial-2026, lors duquel ils évolueront dans le groupe du Brésil, de l’Ecosse et de Haïti, abordent cette CAN avec beaucoup de certitudes mais aussi avec méfiance.

+La Côte d’Ivoire, le Sénégal, l’Algérie et l’Egypte… des prétendants sérieux+

Les trois premiers se sont succédés sur la plus haute marche du podium de la CAN, tandis que l’Egypte, la Nation la plus titrée, demeure un outsider éternel.

– La Côte d’Ivoire d’Emerse Faé, championne d’Afrique, aborde cette compétition avec la pression de défendre un titre qu’elle a remporté à domicile dans un scénario inattendu.

Figurant toujours parmi les favoris logiques avec les Drogba, Touré, Zokora, Kalou et Gervinho, les Éléphants ivoiriens ont souvent signé des apparitions « sisyphiennes » lors des éditions de 2006 et 2015.

Néanmoins, les Ivoiriens ont gagné en caractère et en maturité, portés par un effectif dense mêlant tauliers aguerris et talents confirmés évoluant au plus haut niveau.

Dans un contexte relevé et face à des adversaires affûtés, la Côte d’Ivoire conserve de réelles chances de conserver son titre, si elle réussit à transformer l’élan du sacre en constance et à gérer la pression inhérente au statut de tenant du titre.

– Le Sénégal, champion d’Afrique en 2022, conserve un statut de référence grâce à l’expérience de son effectif. Portés par les co-capitaines, Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, les Sénégalais possèdent un groupe étoffé dans tous les secteurs. Leur parcours de qualité lors des qualifications pour le Mondial en parle assez.

Le Sénégal aura, ainsi, l’occasion de confirmer son statut de poids lourd du football africain, deux ans après son élimination surprise face à la Côte d’Ivoire.

– L’Égypte demeure un outsider redoutable, affichant des ambitions élevées avec une nouvelle génération prometteuse.

Les Pharaons, menés par un Mo Salah revanchard et en quête d’un premier titre avec sa sélection, s’appuient sur un effectif solide, sur l’organisation tactique, qu’est la leur, ainsi que sur une expérience éprouvée dans les grands rendez-vous africains.

La capacité de l’Égypte à marquer dans les moments décisifs et son collectif discipliné en font, comme à chaque édition, un candidat sérieux au titre.

– L’Algérie, en quête de rachat après des éliminations prématurées en 2022 et 2024 après leur sacre de 2019, espère s’appuyer sur son vécu continental pour retrouver les sommets.

Avec une équipe portée par le vétéran, Riyad Mahrez, et l’arrivée à même d’apporter un nouveau souffle aux Fennecs de Luca Zidane, fils de la légende Zizou, l’Algérie demeure un prétendant au titre.