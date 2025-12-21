Dispositif global et intégré de la DGSN pour sécuriser la CAN 2025 au Maroc

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a adopté un dispositif global et intégré pour sécuriser les compétitions de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN Maroc-2025), qui s’est ouverte dimanche à Rabat.

Dans ce sens, le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi, s’est informé, dimanche après-midi, des derniers dispositifs de sécurité adoptés par les services de la Sûreté nationale pour assurer la sécurisation de la CAN.

M. Hammouchi, accompagné du Préfet de police de Rabat et de responsables sécuritaires centraux, a effectué une visite au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah afin de prendre connaissance du protocole de sécurité et de sûreté mis en place pour sécuriser le match d’ouverture opposant le Maroc à l’Union des Comores.

Il a également passé en revue l’ensemble des préparatifs et dispositifs de sécurité visant à garantir le flux des supporters, sécuriser les installations sportives et réunir les conditions de sûreté idoines pour cette compétition sportive.

Lors de cette visite de terrain, le Directeur Général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire a inspecté l’ensemble des installations et infrastructures réservées au public. Des explications lui ont également été présentées sur le fonctionnement des salles de commandement et de coordination reliées aux caméras de surveillance qui veillent à la sécurisation du stade, ainsi que sur le commissariat de police créé à l’intérieur de cette enceinte sportive pour veiller à l’application saine et stricte de la loi, y compris les dispositions légales se rapportant à la sécurité sportive.

En vue de sécuriser les compétitions de la Coupe d’Afrique de football, le dispositif déployé par la DGSN est marqué par la création d’un centre de coopération policière africaine visant à accompagner cet événement sportif, sur le plan sécuritaire.

Le centre comprend des représentants de services de sécurité des différents pays participant à la CAN, outre des délégués de la Fédération internationale de football (FIFA), de la Confédération africaine de football (CAF), de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), et des représentants des services de sécurité des États du Qatar, du Portugal et de l’Espagne.

La DGSN a aussi mis en place des protocoles de sécurité et de sûreté spécifiques à chaque match, prenant en considération le nombre du public et la nature de la rencontre footballistique.

Elle a également mobilisé des moyens de sécurité au niveau des différents espaces devant accueillir les supporters dans les différentes villes, afin de garantir les plus hautes normes de sécurité et de sûreté requises.

Dans le même ordre d’idées, la DGSN s’est employée à améliorer l’ensemble des services de la sécurité sportive au Maroc, à renforcer leurs effectifs et leurs moyens logistiques, tout en mettant à leur disposition une identité visuelle permettant de les reconnaître, le but étant d’assurer un accompagnement minutieux de tous les événements et activités sportifs.

La DGSN a également doté la police des frontières de ressources humaines suffisantes, en vue de répondre avec célérité au grand flux de supporters étrangers qui se rendent au Maroc pour suivre la compétition, outre la contribution à l’opération de formation et d’entraînement des Stadiers chargés de la sécurisation de l’intérieur du stade.

La Direction générale de la sûreté nationale souhaite le plein succès à cette compétition footballistique à même de consolider le rayonnement de notre pays sur les plans continental et international, à traves l’adoption de l’ensemble des normes et protocoles de sécurité requis pour assurer la sécurité des supporters nationaux et étrangers, et garantir la fluidité de la circulation et des déplacements tout au long de la compétition.