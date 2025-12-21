CAN 2025: composition des équipes des Comores et du Maroc pour le match d’ouverture

Voici les compositions de la sélection marocaine de football et de son homologue comorienne, qui s’affrontent au Stade Prince Moulay Abdellah en match d’ouverture de la 35-ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, qui se tient au Maroc du 21 décembre au 18 janvier.

Achraf Hakimi, capitaine de la sélection marocaine, ne prendra pas part au match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations 2025, qui opposera les Lions de l’Atlas à la sélection des Comores, dimanche prochain au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Le sélectionneur national, Walid Regragui, ne souhaite pas prendre de risques avec Hakimi, lequel suit un programme de préparation spécifique en vue de son retour à la compétition, après la grave blessure qu’il a contractée le 4 novembre dernier lors du match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich.

– Maroc:

Yassine Bounou, Romain Saïss (C), Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat, Nayef Aguerd, Azz-Eddine Ounahi, Soufiane Rahimi, Brahim Diaz, Ismael Saibari, Neil El Aynaoui et Anass Salah-Eddine.

– Remplaçants

Munir Mohamedi, Mehdi Harrar, Achraf Hakimi, Eliesse Ben Seghir, Oussama Targhaline, Mohamed Chibi, Ilias Chakkour, Abdessamad Ezzalzouli, Jawad El Yamiq, Youssef En-Nesyri, Ayoub El Kaabi, Chemsdine Talbi, Bilal El Khannous, Adam Masina et Abdelhamid Ait Boudlal.

– Entraîneur: Walid Regragui

— Comores:

Yannick Pandor, Ismael Boura, Kenan Toubibou, Ahmed Soilihi, Iyad Mohamed, Faiz Selemani, Yannis Kari, Youssouf M’Changama, Rafiki Said, Bendjaloud Youssouf et Zaydou Youssouf

– Remplaçants

Salim Ben Boina, Abdel Hakim Abdallah, Aboubacar Ali Abdallah, Kassim M’Dahoma, Aymeric Ahmed, Remy Vita, Myziane Maolida, Yacine Bourhane, Zaid Amir, El Fardou Ben, Said Bakari, Adel Anzimati-Aboudou, Idris Mohamed, Raouf Mroivili et Rayan Lutin.

Entraîneur: Stefano Cusin

– Arbitre: Jean-Jacques Ndala (RD Congo).