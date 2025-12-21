CAN Maroc-2025 : « AFRICALLEZ », l’hymne de l’Unité

A chaque Coupe d’Afrique des Nations, la musique accompagne le football et en prolonge l’émotion. Pour l’édition 2025 organisée au Maroc du 21 décembre au 18 janvier, la chanson officielle, « AFRICALLEZ », s’impose comme l’un des symboles forts du tournoi, mêlant ferveur sportive, identité culturelle et message d’unité à l’échelle du continent.

Pensée comme un véritable hymne panafricain, « AFRICALLEZ » est portée par trois artistes aux univers complémentaires : la diva béninoise Angélique Kidjo, icône mondiale de la musique africaine, le chanteur franco-marocain Lartiste, figure incontournable des scènes urbaines et internationales, et la chanteuse marocaine Jaylane, qui représente la nouvelle génération artistique du Royaume.

A travers cette collaboration/union, la CAN du Maroc et de l’Afrique réunit différentes sensibilités musicales pour refléter la richesse et la diversité culturelle d’un continent dont la population jeune dépasse le taux de 60%.

Le morceau mêle sonorités africaines contemporaines, rythmes populaires et accents universels, avec pour fil conducteur des valeurs chères à la CAN : la fraternité, la solidarité entre les peuples, la fierté africaine et la passion pour le football.

La chanson officielle, dévoilée lors de la cérémonie d’ouverture de la CAN 2025, offre un moment fort avant le coup d’envoi du match inaugural.

Sur scène, Angélique Kidjo, Lartiste et Jaylane ont incarné, par leur performance, l’esprit de rassemblement et de célébration qui caractérise cette grande fête du football africain.

Au-delà de l’aspect artistique, cet hymne accompagne l’ensemble du tournoi, des stades aux fan-zones, en passant par les cafés et les espaces publics.

Il devient la bande-son d’un mois de compétition intense, associée aux émotions, aux exploits et aux souvenirs que laissera cette édition marocaine exceptionnelle de la CAN.

Avec cette chanson officielle, la CAN Maroc-2025 confirme que le football africain se vit aussi à travers la culture et la musique. En réunissant Angélique Kidjo, Lartiste et Jaylane, le Maroc et la CAF offrent au continent un symbole fort d’unité et de créativité, à l’image d’une CAN qui se veut festive, fédératrice et résolument africaine.