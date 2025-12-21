Le Prince Héritier Moulay El Hassan préside l’ouverture de la CAN au Stade « Prince Moulay Abdellah » à Rabat

Le Prince Héritier Moulay El Hassan préside, dimanche au Stade « Prince Moulay Abdellah » à Rabat, la cérémonie d’ouverture de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-Maroc 2025), qu’abrite le Royaume jusqu’au 18 janvier prochain.

A son arrivée, Moulay El Hassan a notamment salué le président de la FIFA, M. Gianni Infantino, le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), M. Patrice Motsepe, et le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), M. Fouzi Lekjaa, ainsi que le le staff technique et les joueurs des deux équipes.

Dans une allocution, le président de la FIFA, M. Gianni Infantino, a exprimé ses vifs remerciements au Roi Mohammed VI pour « nous avoir accueilli au Maroc, ce pays merveilleux, de football, de passion et de paix » et pour avoir uni l’Afrique et le Monde en cette heureuse occasion.

Il a aussi tenu à souhaiter bonne chance aux 24 pays qui participent à cette Coupe d’Afrique des Nations, qui va être « la plus belle Coupe d’Afrique de l’Histoire ».

Pour sa part, le président de la CAF, M. Patrice Motsepe a également exprimé, au nom de la CAF et de ses Fédérations membres, ses vifs remerciements au Roi et le Prince Héritier Moulay El Hassan.

Il a aussi tenu à exprimer ses remerciements aux Marocains pour l’amour qu’ils portent au football, souhaitant la bienvenue aux peuples africains et du monde qui vont assister au meilleur football du continent et aux performances des meilleurs joueurs de l’Afrique.

« Nous, en Afrique, nous sommes engagés à faire du football un facteur d’union des peuples », a-t-il souligné, ajoutant que le Maroc et l’Afrique ont montré au monde entier durant la Coupe du Monde Qatar-2022 ce qu’ils sont capables de réaliser.

Ambiance festive

A quelques heures du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, l’effervescence bat son plein autour du Stade Prince Moulay Abdellah, où des milliers de supporters ont afflué, tôt dimanche, afin d’assister au match d’ouverture entre le Maroc et les Comores.

Aux abords de l’enceinte du stade, les supporters marocains n’ont pas été découragés par la pluie ni par le froid, car pour le coup d’envoi de cette compétition continentale, la chaleur ne faiblit pas. Drapeaux sur les épaules et écharpes levées, les supporters convergent en vagues humaines et sont impatients d’assister à ce match d’ouverture de la CAN qui fait son retour dans le Royaume pour la deuxième fois après 1988.

« L’organisation est au top. Tout est bien. On est venu soutenir le Maroc », a affirmé Aicha Koueich, une supportrice marocaine âgée de 47 qui a fait le déplacement avec sa famille de Lille.

« Le début montre que la CAN sera la meilleure de toutes les éditions, le Maroc a mis le paquet », a-t-elle dit dans une déclaration à la MAP.

De son côté, Mustapha Chabassi, supporter comorien installé à Al Hoceima, a estimé que la CAN « est déjà lancée » et l’ambiance de la compétition bat son plein. « Nous sommes tous contents d’être ici. L’accueil des supporters a été excellent », s’est-il félicité. Pour Abdelali Ayyadi, venu de France pour soutenir les Lions de l’Atlas, il a assuré que l’ambiance autour du Stade Prince Moulay Abdellah est festive et fraternelle avant le coup d’envoi de cette fête du football africain.

En organisant cette CAN, a-t-il dit, le Maroc accueille, une fois de plus, ses frères et amis africains, formulant le voeux de voir les Lions de l’Atlas remporter le sacre le 18 janvier prochain.

A mesure que l’heure du coup d’envoi approche, l’ambiance gagne crescendo en intensité. La cérémonie d’ouverture se prépare, promettant un spectacle à la hauteur de l’événement.