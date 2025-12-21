Affluence de la diaspora marocaine pour vivre la CAN Maroc 2025

A quelques heures du coup d’envoi de la Coupe dâ€™Afrique des Nations (CAN) 2025, le Maroc retrouve sa diaspora avec le retour massif des Marocains rÃ©sidant Ã l’Ã©tranger (MRE), venus vivre cet Ã©vÃ©nement continental au plus prÃ¨s. Une affluence qui transforme cette fin d’annÃ©e en pÃ©riode dâ€™effervescence sociale et Ã©conomique, perceptible dÃ¨s les aÃ©roports du Royaume.

PortÃ©es par la CAN, ces arrivÃ©es redessinent le paysage de la mobilitÃ© et de la consommation. Dans les terminaux, lâ€™animation est continue avec des valises qui s’empilent, des retrouvailles Ã©mues et des sourires impatients.

La compÃ©tition ne se joue pas encore sur les pelouses, mais lâ€™ambiance est dÃ©jÃ bien installÃ©e.

Des retours chargÃ©s dâ€™Ã©motion et de fiertÃ©

Ces arrivÃ©es racontent surtout une histoire humaine. Celle dâ€™un attachement renouvelÃ© au pays dâ€™origine et dâ€™une fiertÃ© partagÃ©e dâ€™accueillir, au Maroc, lâ€™un des plus grands rendez-vous sportifs du continent. Familles rÃ©unies aprÃ¨s des mois d’Ã©loignement, enfants dÃ©couvrant ou redÃ©couvrant le pays, moments de partage autour du football. La CAN 2025 sâ€™annonce comme une fÃªte vÃ©cue ensemble, dans les foyers, les cafÃ©s et les espaces publics. Une ambiance conviviale et familiale qui dÃ©passe la seule dimension sportive pour installer un climat de joie et dâ€™unitÃ©.

Ã€ lâ€™aÃ©roport Rabat-SalÃ©, cette effervescence est palpable. Les arrivÃ©es sâ€™enchaÃ®nent, souvent en groupes (familles chargÃ©es de valises, jeunes voyageurs venus entre amis, …), tous portÃ©s par la mÃªme excitation. Les accents se mÃªlent, les langues se croisent, et la darija rÃ©sonne dans les couloirs.

Dans le hall, les scÃ¨nes se multiplient, avec des photos souvenirs devant les trophÃ©es gÃ©ants et les arches aux couleurs de la CAN, des selfies improvisÃ©s et des regards Ã©merveillÃ©s. Autant d’images qui traduisent une fiertÃ© assumÃ©e et un lien profond avec la patrie.

Parmi ces arrivÃ©es, certains retours sont brefs mais chargÃ©s de sens. C’est le cas de Yassine, Marocain rÃ©sidant en France, arrivÃ© samedi matin Ã Rabat pour un sÃ©jour Ã©clair. Objectif : assister Ã la cÃ©rÃ©monie d’ouverture et au match Marocâ€“Comores, dimanche soir, avant de repartir dÃ¨s le lendemain.

Â«Â Je nâ€™ai pas hÃ©sitÃ© une secondeÂ Â», confie-t-il Ã la MAP, sac Ã dos Ã l’Ã©paule et drapeau marocain en main. Â«Â MÃªme pour 48 heures, Ã§a vaut le coup. La CAN au Maroc, ce n’est pas un match comme les autres. C’est une histoire de fiertÃ©, de mÃ©moire et d’appartenanceÂ Â».

Pour ce cadre installÃ© Ã Paris depuis plus de dix ans, ce retour express illustre un attachement intact au pays. Â«Â On peut regarder le match Ã la tÃ©lÃ©, bien sÃ»r. Mais Ãªtre ici, entendre l’hymne, sentir l’ambiance, voir le pays accueillir l’Afriqueâ€¦ Ã§a n’a pas de prix. C’est quelque chose qu’on veut vivre sur place, au cÅ“ur de la patriÂ Â»‘.

Â«Â Vivre la CAN ici, c’est diffÃ©rentÂ Â»

Pour Samir, membre de la diaspora marocaine en Irlande, qui est arrivÃ© vendredi au Royaume avec son Ã©pouse et sa fille, le choix de ce retour n’est pas anodin : vivre la CAN depuis le Maroc, aprÃ¨s des annÃ©es Ã la suivre Ã distance, a une saveur particuliÃ¨re.

Visiblement Ã©mu, il salue la qualitÃ© de lâ€™accueil et lâ€™organisation mise en place.

Â«Â Voir tout cela en rÃ©alitÃ© procure un vrai sentiment de fiertÃ©. Tout est bien organisÃ©, propre, avec un bon service. Les autoritÃ©s ont fait leur travailÂ Â», confie-t-il, avant de souhaiter plein succÃ¨s au Maroc et aux Lions de l’Atlas.

Son sÃ©jour, qui s’Ã©tendra sur deux semaines entre Rabat et Marrakech, illustre cette mobilitÃ© interne qui diffuse les retombÃ©es de la CAN bien au-delÃ des stades et des aÃ©roports.

Une dynamique Ã©conomique qui se promet prometteuse

Sur le plan Ã©conomique, lâ€™impact est immÃ©diat. Lâ€™intensification des flux de passagers dynamise lâ€™activitÃ© aÃ©roportuaire, mobilise les Ã©quipes et fait monter le rythme dans les services dâ€™accueil. Mais lâ€™effet CAN ne sâ€™arrÃªte pas aux halls dâ€™arrivÃ©e.

Transports, hÃ´tels, cafÃ©s, restaurants, commerces et services enregistrent une hausse remarquable de la demande. Les sÃ©jours sâ€™allongent, les dÃ©placements se multiplient entre les villes hÃ´tes et les rÃ©gions, et les dÃ©penses liÃ©es Ã lâ€™Ã©vÃ©nement (billets de matchs, maillots, drapeaux et rassemblements festifs) irriguent lâ€™Ã©conomie locale et nationale. La CAN agit ainsi comme un vÃ©ritable accÃ©lÃ©rateur, amplifiant lâ€™impact saisonnier des retours des MRE.

Ã€ travers ces scÃ¨nes de terrain, lâ€™afflux des supporters marocains de la diaspora confirme que la CAN 2025 nâ€™est pas seulement une compÃ©tition sportive. Elle sâ€™impose comme un moment fÃ©dÃ©rateur, un moteur de dynamisation sociale et Ã©conomique, et une cÃ©lÃ©bration vivante du lien entre le Maroc et ses enfants du monde.