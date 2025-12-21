La Coupe d’Afrique des Nations se tiendra tous les quatre ans à partir de 2028

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a par ailleurs assuré, samedi à Rabat, que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se tiendra tous les quatre ans à partir de 2028.

« La CAN se tiendra tous les quatre ans à partir de 2028 afin de permettre aux sélections de mieux se préparer à cette compétition continentale », a déclaré Motsepe en conférence de presse, à l’issue de la réunion du comité exécutif de la CAF, tenue à Rabat.

Le président de l’instance dirigeante du football africain a également annoncé le lancement d’une ligue africaine des nations réservée aux sélections africaines, une compétition qui aura pour objectif de hisser le niveau de la compétition dans le continent et à générer davantage de revenus financiers.

Cette nouvelle compétition, basée sur le modèle de la Ligue des Nations de l’UEFA, se tiendra tous les ans à partir de 2029.

« Après la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2029, nous aurons la première Ligue des Nations africaines avec plus de prize-money, plus de ressources, plus de compétition », a détaillé Patrice Motsepe.

Selon lui, ces réformes s’insèrent dans une vision globale visant le développement du football africain, tout en tenant compte de l’intérêt des équipes nationales africaines, des joueurs, clubs et du football africain.

Le président de la CAF a également annoncé l’augmentation de la prize money réservée au vainqueur de la CAN qui passera à 10 millions USD à partir de l’édition 2025.

« L’Afrique dispose des meilleurs joueurs dans le monde », s’est félicité Motsepe, faisant part de sa conviction qu’un pays africain sera sacré champion du monde dans l’avenir.

A cette occasion, le président de la CAF a tenu à exprimer ses vifs remerciements et sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au Maroc pour le travail colossal abattu afin d’accueillir cette compétition continentale dans les meilleures conditions, assurant que les neuf stades qui abriteront la CAN 2025 sont de « classe mondiale ».

Il a souligné, dans ce sens, que « le Maroc accueillera, au nom de l’Afrique, le monde entier en 2030 », estimant que les meilleures infrastructures sportives dans le continent contribueront au développent de la pratique footballistique.

Sur le même registre, le président de la CAF a indiqué que le Maroc a investi énormément dans le développement du football.

« Un succès, ça prend du temps. Et c’est ce qu’a fait le Maroc », a expliqué Motsepe, ajoutant que « c’est pour cela que nous encourageons chaque pays africain à investir dans le développement des infrastructures footballistiques ».

La 35è édition de la CAN démarrera dimanche avec le match qui opposera le Maroc aux Comores, au stade Moulay Abdellah.