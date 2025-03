L’UNESCO célèbre ce vendredi la Journée internationale des mathématiques

L’UNESCO célèbre, vendredi 14 mas, la Journée internationale des mathématiques avec un webinaire mettant en avant les enjeux de cette discipline en lien avec « la créativité dans l’art et l’éducation ».

Initié en collaboration avec l’Union mathématique internationale et IMAGINARY, plateforme appuyant l’organisation d’expositions visuelles, ludiques et interactives autour des mathématiques, le webinaire se penche sur « l’intersection dynamique entre les mathématiques, l’expression artistique et l’innovation éducative, en soulignant comment les concepts mathématiques stimulent la créativité dans diverses disciplines », indique-t-on auprès de l’institution onusienne.

Pour l’organisation onusienne, les mathématiques sont depuis longtemps « une source d’inspiration pour les artistes, qu’il s’agisse des motifs géométriques de l’architecture classique ou des conceptions fractales de l’art numérique ».

De même, dans le domaine de l’éducation, la pensée mathématique favorise « la résolution de problèmes, le raisonnement critique et l’exploration créative, façonnant la manière dont les élèves s’engagent dans le monde qui les entoure », précise-t-on.

En rapprochant ces disciplines, le webinaire vise ainsi à explorer la manière dont les concepts mathématiques inspirent à la fois l’innovation artistique et les pratiques éducatives transformatrices.

Des experts, des praticiens et des artistes partageront leurs idées sur la manière dont les mathématiques peuvent renforcer la créativité, « ce qui en fait un outil puissant à la fois pour la création artistique et pour un enseignement engageant et tourné vers l’avenir », assurent les organisateurs.

Depuis son lancement par l’UNESCO en 2019, la Journée internationale des mathématiques est célébrée chaque année pour mettre en lumière le rôle essentiel que jouent les sciences mathématiques dans la résolution de certains des défis les plus urgents de notre époque.

« Que ce soit pour lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, maîtriser l’élévation du niveaudes mers ou prévoir les tendances de la population mondiale et les besoins alimentaires correspondants, les mathématiques sont au cœur de tout cela », soutient l’UNESCO.

Au-delà de ces préoccupations urgentes, l’organisation onusienne considère que les mathématiques sont également « une pierre angulaire du progrès, qui sous-tend les efforts visant à réaliser l’Agenda 2030 pour le développement durable et à construire un avenir plus durable pour tous ».

En novembre 2019, la 40e Conférence générale de l’UNESCO avait proclamé le 14 mars de chaque année Journée internationale des mathématiques, partant de la conviction qu’ « une meilleure connaissance des sciences mathématiques dans le monde et un renforcement de leur enseignement sont essentiels pour faire face aux défis dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, le changement climatique, l’énergie et le développement durable, ainsi que pour améliorer la qualité de vie dans le monde développé et en développement ».

Dans de nombreux pays, le 14 mars (3/14) est déjà célébré comme la Journée Pi car π, l’une des constantes mathématiques les plus connues au monde, peut être arrondie à 3,14.