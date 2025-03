L’Espagne doit faire face à des périodes de sécheresses de plus en plus « fréquentes et sévères »

L’Espagne doit s’attendre à des périodes de sécheresses de plus en plus « fréquentes et sévères » dans les prochaines années en raison du réchauffement climatique, selon un rapport scientifique publié jeudi.

Les rédacteurs de ce rapport de 366 pages, des experts en climatologie et océanographie du réseau international Clivar rappellent que le pays est depuis longtemps confronté, en raison de sa situation géographique, « à une situation de stress hydrique semipermanent ».

Cependant, ces dernières années, bien que les quantités de précipitations soient restées proches des valeurs moyennes, des températures plus élevées ont entraîné une évaporation atmosphérique accrue, générant des sécheresses plus longues et plus intenses, expliquent les experts.

L’Espagne, qui a connu au début du XXIe siècle « la plus grande fréquence de sécheresses sévères de ces 150 dernières années », doit ainsi s’attendre à des « conditions de sécheresse de plus en plus fréquentes », relève le rapport.

D’après les spécialistes du réseau Clivar, cette situation « augmentera le risque d’incendies », qui seront « plus extrêmes » et s’étendront sur une période plus longue, de juin à septembre.

Ce rapport est publié alors que l’Espagne semble sur le point de sortir de la longue sécheresse qui dure depuis 2021, grâce aux fortes pluies tombées à l’automne dernier et ces derniers jours, selon l’Agence météorologique espagnole (Aemet).