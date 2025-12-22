Lancement à Casablanca de la manifestation « Saveurs & Couleurs d’Afrique » à l’occasion de la CAN 2025

Les activités de l’initiative festive et culturelle « Saveurs & Couleurs d’Afrique » ont été lancées, dimanche, à l’Océanic Club de Casablanca (OCC), à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc 2025).

Organisée en partenariat avec la Fondation Ports4Impact (bras RSE du Groupe Marsa Maroc), le Moroccan Public Diplomacy Center (MPDC), la Confédération des Jeunes Entrepreneurs et Cadres d’Afrique Subsaharienne (CJECAS) et l’Association Entreprise Sociale Maroc (ES Maroc), cette initiative invite à vivre la CAN autrement, en célébrant la diversité des cultures africaines, le rôle des diasporas et le vivre-ensemble entre Marocains et communautés subsahariennes.

Peu avant la cérémonie officielle d’ouverture de la grande fête continentale du football, un public nombreux, de tous âges et de diverses nationalités, a afflué vers l’espace de l’OCC pour vivre une expérience collective de visionnage sur écran géant, dans une ambiance conviviale et familiale.

Les spectateurs ont ainsi suivi la cérémonie d’ouverture dans une atmosphère empreinte d’enthousiasme, reflétant la passion du public et son profond attachement à cet événement footballistique continental.

L’espace a également accueilli l’exposition « Saveurs d’Afrique », dédiée à la présentation et à la dégustation de produits issus du patrimoine africain, comprenant des denrées alimentaires, des produits de bien-être et de soins, ainsi que de l’artisanat et des produits de la tradition locale, proposés par de jeunes entrepreneurs, des associations de la diaspora et de petits producteurs.

À cette occasion, la responsable de la communication de cette initiative, Asmaa Benslimane, a indiqué que l’Océanic Club de Casablanca propose un programme culturel et sportif intégré pour accompagner les compétitions de la Coupe d’Afrique des Nations, organisées au Maroc, dans une atmosphère festive et enthousiaste.

Mme Benslimane a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que cette initiative s’inscrit dans une approche de diplomatie sportive, culturelle et sociale, visant à servir le continent africain et à renforcer les liens de rapprochement et de convergence entre ses peuples.

Elle a souligné que cette démarche ambitionne d’accompagner la CAN 2025 par un programme parallèle porteur de sens et de valeur, à la hauteur du leadership africain du Maroc et de son statut de pays hôte de cet événement continental majeur.

De son côté, Vanne Kliff Nkoy, entrepreneur d’origine congolaise résidant au Maroc depuis 2005, a exprimé, dans une déclaration similaire, sa fierté de prendre part à cette initiative aux côtés de ses frères marocains, dans une ambiance africaine fédératrice empreinte d’ouverture et de solidarité.

Il a ajouté que vivre l’ambiance de la CAN aux côtés des Marocains, dans le cadre de l’initiative « Saveurs & Couleurs d’Afrique », constitue un moment fort et singulier, reflétant les traditions d’hospitalité marocaines authentiques et l’esprit de fraternité qui unit les peuples africains.

Il a, à cet égard, exprimé l’espoir que cette manifestation connaisse un succès aux niveaux culturel, économique et humain, adressant un salut particulier au Maroc et souhaitant le sacre de l’équipe nationale marocaine lors de cette CAN.

Pour sa part, Mamoudou Samoura, de nationalité guinéenne, a indiqué qu’il participe à cette initiative en tant que représentant de l’Association Entreprise Sociale Maroc, active dans l’accompagnement de l’insertion professionnelle et le soutien à l’entrepreneuriat, précisant que l’association contribue à la réussite de cette manifestation à travers l’implication des entrepreneurs qu’elle accompagne, notamment ceux issus des pays d’Afrique subsaharienne.

Il a expliqué que cette participation offre à ces entrepreneurs l’opportunité de présenter leurs produits et services variés, notamment dans les domaines de la cosmétique, des produits du terroir et du patrimoine local, tels que le miel, les produits à base de baobab, le fonio et d’autres produits africains authentiques.

M. Samoura a également exprimé sa gratitude envers l’ensemble des partenaires et organisateurs ayant contribué à rassembler les différents acteurs autour de cette initiative, souhaitant plein succès à l’équipe nationale marocaine dans cette compétition continentale et une totale réussite à cette grande manifestation africaine.

Cette initiative, qui se poursuivra jusqu’au 18 janvier prochain, ambitionne de promouvoir les valeurs du vivre-ensemble entre les Marocains et les communautés africaines subsahariennes résidant au Maroc, à travers le visionnage collectif des principaux matchs de la CAN 2025 sur écran géant, ainsi que des moments de partage et d’échanges autour de la gastronomie, des produits du patrimoine local et des tenues traditionnelles.

Elle vise également à soutenir les petits producteurs et les entrepreneurs africains, en mettant à leur disposition des espaces d’exposition et de visibilité, leur permettant de valoriser leurs produits et de générer des revenus supplémentaires.