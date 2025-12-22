CAN-2025 (Gr. A/1ère J.): Déclarations du coach et des joueurs marocains

Voici les déclarations du coach et des joueurs de l’équipe nationale marocaine qui a battu les Comores (2-0), en match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations, disputé dimanche soir au Stade Prince Moulay Abdellah.

La victoire de l’équipe du Maroc face aux Comores (2-0), dimanche soir au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat en ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, a été « amplement méritée », bien que le match ait été difficile, a indiqué le sélectionneur national, Walid Regragui.

« Le match d’ouverture est toujours difficile pour le pays organisateur. Il y avait beaucoup de tension. Cela fait deux ans qu’on prépare cette CAN. La victoire a été bénéfique pour nous mais également pour le public. On va monter en puissance », a souligné Regragui en conférence de presse d’après-match.

« On a corrigé nos erreurs en deuxième mi-temps. On savait que les Comoriens vont craquer après avoir énormément subi », a-t-il analysé, qualifiant le but d’El Kaabi d' »extraordinaire ».

« On a joué avec nos qualités et notre état d’esprit. Nous sommes restés concentrés même si nous avons eu des difficultés en première période », a-t-il précisé, ajoutant que la sélection comorienne va poser des problèmes aux autres adversaires.

S’agissant de la sortie du capitaine Ghanem Saïss pour blessure, le coach national a expliqué : « Ghanem a ressenti des douleurs au niveau du genou. On espère que ce n’est pas grave afin de le récupérer durant cette compétition. C’est un joueur expérimenté. C’est un coup dur pour l’équipe mais on doit gérer les absences et les blessures ».

Selon le sélectionneur national, les remplaçants ont souvent plus de réussite devant les buts, à l’image d’El Kaabi, notant qu’il a préféré aligner Sofiane Rahimi dans le Onze de départ pour avoir un jeu plus dynamique en ligne offensive.

« Ce sont les mêmes scénarios de nos précédents matchs avec un adversaire qui recule, mais qui doit fournir beaucoup d’énergie », a ajouté Regragui, estimant que les Comores disposent d’une bonne équipe.

« Le match face au Mali, qui dispose de joueurs de très haut niveau, sera très difficile », a-t-il estimé. C’est un vrai test pour nous comme pour eux », a-t-il affirmé.

De son côté, Brahim Diaz, élu homme du match, a estimé que chaque rencontre recèle son lot de difficulté. « Les Comores ont beaucoup reculé. On doit continuer à nous améliorer et marquer des buts. Cette victoire va nous aider pour notre prochain match », a-t-il estimé.

C’était important de gagner notre première rencontre, a-t-il soutenu et d’ajouter: « C’est fantastique de jouer ici à Rabat devant notre public »

« Je suis fier d’avoir participé à ce match, d’autant plus qu’il s’agit de ma première Coupe d’Afrique des nations. Je tiens à saluer le soutien incroyable que m’ont apporté les supporters marocains tout au long de la rencontre », a déclaré pour sa part Anass Salah-Eddine (défenseur) :

« C’est important de remporter le match d’ouverture de la compétition. Je suis heureux de retrouver la compétition après ma blessure », a estimé de son côté Sofyan Amrabat (milieu). « Les trois points sont extrêmement importants pour le reste de la compétition ».

Pour Nayef Aguerd (défenseur), « Le plus important dans ce genre de matchs est de s’adjuger les trois points. La première mi-temps n’a pas été à la hauteur de nos ambitions, mais nous avons exploité nos points forts après la pause ».

« Les changements introduits par le coach ont donné de bons résultats », a-t-il poursuivi.

Grâce à cette victoire, le Maroc (3 points) s’empare provisoirement de la tête du classement du groupe A.

Le deuxième match de la poule opposera, lundi, le Mali et la Zambie au Complexe Mohammed V de Casablanca.