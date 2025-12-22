L’ONU alerte sur la recrudescence de la violence au Soudan

Les Nations Unies ont mis en garde lundi contre la recrudescence de la violence au Soudan, tout en appelant les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire.

« La violence continue de mettre les civils au Soudan en danger extrême et de provoquer de nouvelles vagues de déplacements, en particulier dans la région du Kordofan », a indiqué le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors d’un briefing à New York.

Citant le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), le responsable onusien a relevé que dans l’État du Kordofan du Sud, les déplacements de population ont fortement augmenté ces derniers jours, précisant que l’aggravation de l’insécurité a contraint près de 500 personnes à fuir leurs villages dans la localité d’Ar Reif Ash Shargi. Entre jeudi et samedi derniers, 800 personnes supplémentaires ont été déplacées de Kadugli et du village de Damik, se dirigeant vers les États du Nord-Kordofan, du Nil Blanc et de Khartoum, a-t-il ajouté.

Il a également indiqué que ce conflit continue d’affecter le système de santé soudanais, notant que les attaques contre les établissements de santé ont atteint des niveaux alarmants. “Rien qu’en 2025, 65 attaques de ce type au Soudan ont causé plus de 1.600 décès, représentant plus de 80% de tous les décès dus à des attaques contre les structures de santé dans les situations d’urgence complexes cette année”, a déploré le porte-parole.

Il a dans ce cadre, appelé toutes les parties au conflit à cesser immédiatement les attaques contre les civils et les infrastructures civiles, à respecter le droit international humanitaire et à garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave.