Imane Jamal Eddine, championne de l’inclusion féminine dans l’univers de la tech

En tant que directrice générale chargée des startups et des natifs numériques chez Microsoft Asie et fondatrice du réseau « Lean In Women in Tech », la Marocaine Imane Jamal Eddine ne se contente pas d’évoluer dans l’univers de la tech, elle y façonne également un écosystème inclusif où prospèrent les talents féminins.

L’aventure de Mme Jamal Eddine commence au Maroc, au sein d’une famille convaincue que l’éducation constitue un vecteur essentiel à même de briser les barrières sociales. Ses parents, tous deux engagés dans l’enseignement et le soutien aux enfants défavorisés, lui inculquent très tôt la conviction que « le savoir est une arme puissante ».

Animée par une quête de dépassement, elle quitte son pays natal à l’âge de 18 ans pour le Japon, un choix audacieux qui allait mettre à l’épreuve sa capacité d’adaptation.

Titulaire d’un master en ingénierie électrique et en communication de l’Université de Tohoku, elle entame ensuite un parcours professionnel au Japon, en France puis à Singapour, où elle mène depuis plus de deux décennies une carrière florissante.

« Mon parcours diversifié m’a conféré une perspective singulière et la capacité d’établir des liens avec des personnes issues de cultures différentes », déclare-t-elle à la MAP.

Évoluer dans un domaine majoritairement masculin tel que celui de la technologie constitue, selon elle, un défi permanent. Toutefois, Imane Jamal Eddine s’est attachée à transformer les obstacles se dressant sur son chemin en opportunités grâce à une conception du leadership qu’elle articule autour de trois valeurs cardinales que sont l’intégrité, l’engagement et l’empathie.

« L’intégrité me permet d’œuvrer constamment dans l’intérêt supérieur de mes clients, de mon entreprise et de mon équipe. L’engagement me pousse à donner le meilleur pour atteindre nos objectifs. Quant à l’empathie, elle m’aide à comprendre les besoins et les préoccupations de celles et ceux avec qui je travaille », explique-t-elle.

Concilier une carrière exigeante et une vie personnelle épanouie représente un équilibre que peu parviennent à maintenir avec succès. Pour Mme Jamal Eddine, il ne s’agit pas de choisir entre l’un ou l’autre, mais de définir des limites claires et d’accepter que l’équilibre parfait n’existe pas. « Certains jours, le travail passe en priorité, d’autres, la famille. L’important est d’être en accord avec ses choix », relève-t-elle.

Sa rigueur dans la gestion du temps, sa capacité à déléguer et son besoin de pauses salvatrices lui permettent de maintenir cet équilibre fragile.

Au-delà de sa trajectoire personnelle, c’est celle d’autrui qu’elle aspire à transformer. Imane Jamal Eddine est notamment impliquée dans des initiatives éducatives destinées aux populations défavorisées, perpétuant ainsi l’engagement de ses parents. « L’éducation est un puissant levier de transformation. Si nous pouvons aider, il est de notre devoir de le faire », souligne-t-elle.

En fondant le « Lean In Women in Tech Network », elle établit un cadre où les femmes peuvent s’entraider, développer leurs compétences et s’encourager à dépasser les obstacles entravant leur progression.

« Je souhaite accompagner d’autres femmes à s’épanouir dans la tech en leur offrant des ressources, un appui et des perspectives d’évolution », soutient-elle.

Aux jeunes Marocaines, elle transmet un message d’une clarté limpide: « croyez en vos capacités. N’hésitez pas à prendre des initiatives audacieuses et à saisir les occasions qui se présentent. Apprenez en continu, développez votre réseau et restez fidèles à vos valeurs! ».