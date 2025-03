Réunion à Amman des représentants de la Syrie et des pays voisins pour discuter des questions de sécurité

Le Roi Abdallah II a reçu dimanche les participants à une rencontre de haut niveau ayant réuni à Amman les représentants de la Syrie et des pays voisins, rapporte l’agence de presse jordanienne Petra.

Lors de cette réunion, tenue au Palais Al Husseiniya, le souverain hachémite a réaffirmé le soutien de la Jordanie aux efforts de la Syrie pour préserver sa sécurité, sa stabilité, son intégrité territoriale et protéger ses citoyens, précise l’Agence, citant un communiqué du Cabinet royal hachémite.

Les discussions ont porté sur l’importance d’une coordination pratique entre la Syrie et ses pays voisins face aux défis sécuritaires régionaux, notamment la lutte contre le terrorisme, la sécurité des frontières, ainsi que la lutte contre le trafic de drogue et d’armes, entre autres préoccupations communes.

Le Roi Abdallah II a souligné la nécessité de créer des conditions favorables au retour volontaire et sécurisé des réfugiés syriens dans leur pays, afin de leur permettre de contribuer à la reconstruction.

Ont pris part à cette réunion, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, les chefs d’état-major et les directeurs des agences de renseignement de la Jordanie, de la Turquie, de l’Irak et du Liban, outre la Syrie