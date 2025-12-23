CAN Maroc-2025 (Groupe C/J1): la Tunisie prend confiance avant d’affronter l’ogre nigérian

La sélection tunisienne a fait le plein de confiance avant d’affronter le Nigéria, vice champion de la précédente édition, après sa victoire sur l’équipe ougandaise par 3 buts à 1, en match de la première journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025), mardi au Stade Olympique à Rabat.

Très réalistes et patients, les Tunisiens n’ont pas cherché à épater la galerie, malgré l’écart énorme en termes de qualités techniques et tactiques avec des Ougandais qui, de leur côté, n’ont montré aucune disposition à déjouer les pronostics.

Les Tunisiens ont pris le taureau par les cornes, s’offrant trois occasions en dix minutes, dont la dernière a été couronnée par l’ouverture du score sur un corner repris de la tête par Ellyes Skhiri, libre de tout marquage.

Les Ougandais ont, naturellement, réagi mais leurs tentatives d’atteindre la zone adverse ont buté sur un rideau de fer blanc qui a réduit leur champ de maneouvre.

Pris dans le piège tunisien, les Cranes courraient le risque de voir l’addition corsée sur une des contre-attaques adverses, dont la plus dangereuse s’est soldée par un tir de Hannibal Mejbri, qui rate de peu la lucarne de Salim Omar Magoola (27e).

Mais ce n’était que partie remise, puisque Mohamed Achouri, servi en retrait par Ali Elabdi, place la balle tranquillement dans la cage ougandaise (40e).

Sentant le match leur échapper, les Ougandais ont tenté un baroud d’honneur en toute fin de la première mi-temps, en s’offrant leurs deux premiers tirs, par le biais de Mato rogers, et leur premier corner du match, mais en vain.

Rassurés par le score, les Tunisiens n’ont pas cherché à emballer le match tout de suite, optant pour la réduction des espaces en milieu de terrain et en défense, tout en organisant des offensives sans prendre de risques. Et quand ils ont décidé d’accélérer le rythme, ils ont fait mouche et se sont offerts un troisième but par le même Achouri qui, bien placé encore une fois, reprend avec succès un ballon repoussé par le gardien ougandais (64e).

Ce match terne s’est, quand même, achevé sur une belle action de football, un tir croisé de Hannibal, à l’exécution d’un coup-franc, qui a poussé Magoola à sortir une splendide parade pour repousser le danger (82e).

Muselés par la disposition tactique de l’équipe tunisienne, les Ougandais, peu convaincus en leur capacité à changer la situation, ont enchaîné les actions inachevées, voire les tirs non cadrés dans les meilleurs cas. Ils ont, quand même, dû attendre le temps additionnel pour voir leurs efforts récompensés par un but de Denis Omedi (90+2).

Grâce à cette victoire, la Tunisie aborde sous de meilleurs auspices son défi contre l’un des favoris de cette CAN, le Nigéria, qui a battu la Tanzanie (2-1), au Complexe Sportif de Fès.