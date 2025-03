1er Forum des femmes d’affaires Golfe-Afrique les 5 et 6 mai à Doha

La ville de Doha abrite, les 5 et 6 mai prochain, le 1er Forum des femmes d’affaires Golfe-Afrique, un événement destiné à mettre en lumière les opportunités d’investissements offertes par les marchés du Golfe et de l’Afrique.

Cette manifestation, qui réunira un parterre de femmes entrepreneures et des investisseurs, vise à renforcer les partenariats économiques et d’investissement entre les femmes d’affaires issues des pays du Conseil de Coopération des Etats Arabes du Golfe (CCG) et des pays africains.

Selon les organisateurs, cet événement ambitionne également de promouvoir l’échange des expertises et des expériences dans les domaines de l’entrepreneuriat et du développement durable.

« Ce Forum constitue une occasion pour échanger sur les principaux défis qui se dressent face au renforcement de la coopération entre les femmes d’affaires du golfe et leurs homologues africaines », a déclaré Ibtihaj Al-Ahmadani, membre du conseil d’administration de la Chambre du Qatar et présidente du Forum des femmes d’affaires qataries.

Elle a, par ailleurs, relevé que le continent africain représente une destination attractive pour les pays du Golfe en raison de ses innombrables opportunités d’investissement couvrant tous les secteurs.

Au programme, figure des panels qui mettront en lumière des succes stories ainsi que des ateliers thématiques axés sur les secteurs prometteurs et les opportunités d’investissements pour les femmes d’affaires du Golfe et de l’Afrique.