Caftan Week 2025 (8-11 mai) : L’âme du Sahara marocain capturée par le Caftan à Marrakech

Une invitation au voyage

Cette année, Caftan Week convie son fidèle public à une immersion dans la poésie du désert marocain, vivant et lumineux. Un univers où chaque grain de sable raconte une histoire, où les créations reflètent les trésors d’une terre ancestrale et où chaque détail s’inspire des dunes mouvantes, des oasis préservées et des ciels étoilés du Sahara.

Un programme riche en créations et en émotions

Du 8 au 11 mai 2025, Marrakech deviendra le théâtre d’un voyage unique, où le caftan rencontre la magie du Sahara marocain. Masterclasses, rencontres, expositions, révélations de nouveaux talents et défilés de grands designers, soit un programme varié et innovant attend les visiteurs, précise le communiqué.

Point d’orgue de cette édition, le très attendu défilé Caftan 2025, réunira des designers marocains de renom qui continueront d’écrire l’histoire du caftan, symbole d’élégance intemporelle, tout en traçant son avenir sur la scène internationale.

Hommage vibrant au patrimoine et à la créativité

Caftan Week célèbre l’énergie créative marocaine et la richesse de ses territoires. En mettant à l’honneur le Sahara marocain, cette édition tisse un dialogue entre passé, présent et éternité, où la nature devient source d’inspiration. Une ode au Sahara marocain, terre de transmission et de création, où tradition et modernité s’entrelacent harmonieusement.

À propos de l’édition précédente

Lors de son grand retour en 2024, Caftan Week a repensé sa formule pour devenir une célébration multidimensionnelle du patrimoine marocain. Cet événement enrichi, qui s’est déroulé sur plusieurs sites à Marrakech, a offert une immersion totale dans l’univers du caftan. Avec quatre jours dédiés à la richesse de cette tenue emblématique, cette édition a brillamment fusionné tradition et innovation, consolidant la place de Caftan Week sur la scène internationale de la mode.

Lancé en 1996 par le magazine Femmes du Maroc, Caftan est le premier défilé au Maroc exclusivement dédié à cette tenue emblématique. Depuis sa création, cet événement met en lumière l’héritage et le savoir-faire marocains, réunissant chaque année grands designers et amateurs de mode dans un cadre somptueux. Véritable plateforme de la mode marocaine, Caftan enrichit et préserve ce patrimoine tout en offrant une vitrine de choix aux jeunes talents à travers des programmes d’accompagnement et des opportunités uniques.

Selon le communiqué, Femmes du Maroc, créé en 1995, s’impose comme un magazine pionnier, dédié à l’univers féminin, à la mode et à la société marocaine moderne. Publié par le Groupe Caractères, il se distingue par son engagement en faveur des femmes et de la famille. Chaque mois, Femmes du Maroc explore la mode, la beauté et les tendances, tout en défendant des causes sociétales essentielles. À travers ses pages, le magazine contribue activement aux débats sur l’évolution de la société marocaine.