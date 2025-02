Le gouverneur d’Al-Qods se félicite du partenariat stratégique avec l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif

Le gouverneur d’Al-Qods, Adnan Ghait s’est félicité, mardi à Rabat, du partenariat stratégique entre la Ville Sainte et l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Ce partenariat stratégique contribue à l’amélioration de la situation sociale des Palestiniens dans divers domaines notamment la santé, l’éducation, l’emploi et l’agriculture, a affirmé M. Ghait lors de ses entretiens avec le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, exprimant le vœu de voir ce partenariat se développer davantage et s’élargir.

Le responsable palestinien a, par la même occasion, salué les efforts déployés par le Royaume du Maroc sous le leadership du Roi Mohammed VI, Président du comité Al-Qods, pour la défense de la question palestinienne, rappelant dans ce sens les aides sociales fournies par l’Agence au profit de la population palestinienne.

Pour sa part, M. Cherkaoui a indiqué que le gouvernorat d’Al-Qods, la plus haute représentation palestinienne officielle dans la ville, est un partenaire stratégique de l’Agence, notant que le programme de partenariat et de coopération entre l’Agence et le gouvernorat porte sur le financement de micro-projets générateurs de revenus pour 60 familles nécessiteuses, dans le cadre du programme Initiatives citoyennes pour le développement humain à Al-Qods.

Le programme concerne également le financement de la campagne annuelle de récolte des olives au profit de 1.800 agriculteurs, répartis sur 28 villages du gouvernorat d’Al-Qods, en mettant à leur disposition les équipements nécessaires pour faciliter et accélérer le processus de récolte, a-t-il précisé.

Il a, en outre, relevé que ledit programme consiste à financer la cérémonie annuelle en l’honneur des élèves brillants au niveau du gouvernorat d’Al-Qods, notant que cette initiative a bénéficié l’année écoulée à 45 élèves, toutes branches confondues.

Et de rappeler que durant le mois sacré de Ramadan, le programme consacre une part importante de l’aide sociale à des familles ciblées dans divers villages de la Ville Sainte, notamment au sein des établissements sociaux, tels que les orphelinats et les maisons dédiées aux personnes âgées.

Il a saisi, cette occasion, pour réitérer l’engagement constant de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, conformément aux hautes directives royales, au service d’Al-Qods et de sa population.

L’Agence, a-t-il poursuivi, est déterminée à renforcer la coopération et la coordination avec les institutions palestiniennes légitimes, afin de s’assurer que les fonds parviennent à leurs bénéficiaires, tout en veillant à une répartition spatiale équitable des projets de l’Agence au profit de l’ensemble des régions d’Al-Qods.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du représentant de l’Ambassade de Palestine au Maroc, du vice-président de l’Association marocaine de soutien à la lutte palestinienne et du directeur de l’Association marocaine d’appui à la reconstruction en Palestine.