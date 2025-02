L’élection du nouveau leadership de la Commission de l’UA, un moment fort du 38eme Sommet de l’UA

Le 38eme sommet ordinaire de l’Union africaine (UA) prévu les 15 et 16 février à Addis-Abeba et précédé mercredi et jeudi par la 46eme session ordinaire du Conseil exécutif (ministres des Affaires étrangères), sera marqué particulièrement par l’élection du nouveau leadership de la Commission de l’UA.

Les élections, qui visent à désigner les postes de Président, Vice-président et Commissaires de l’exécutif de l’organisation panafricaine, représentent un moment clé qui façonnera la direction de l’organisation panafricaine pour les prochaines années.

Les huit postes de haute responsabilité de la Commission de l’UA sont ouverts aux candidatures, en suivant la répartition régionale des portefeuilles.

Ces postes incluent ceux de Président, de Vice-président et de six Commissaires, souligne la Commission de l’UA.

Le processus électoral de février 2025 est basé sur le principe de rotation interrégionale, selon lequel la région de l’Est a soumis des candidats pour le poste de Président, la région du Nord a présenté des candidats pour le poste de Vice-président et les trois autres régions (Centre, Sud et Ouest) ont soumis au moins deux candidats pour les six portefeuilles de Commissaire.

Selon la Commission de l’UA, les élections se déroulent comme suit : la Conférence des chefs d’État et de gouvernement élit le Président et le Vice-président et le Conseil exécutif ministériel élit les Commissaires, qui sont ensuite nommés par la Conférence.

Dans les élections, l’égalité hommes-femmes est prise en compte, assurant que si le Président est un homme, une femme est élue Vice présidente, et vice versa. Les hauts responsables élus de la Commission servent un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, précise la Commission de l’UA.

Les élections se déroulent par scrutin secret, est-il indiqué.

Dans la cadre de ce Sommet, cinq membres du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine seront élus par le Conseil exécutif en plus d’autres nominations.