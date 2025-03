Arabie Saoudite : lancement d’une plateforme alimentée par l’IA pour la gestion des foules dans la Mosquée Al Haram

L’Autorité saoudienne des données et de l’intelligence artificielle (SDAIA) vient de lancer la plateforme « BASEER », qui s’appuie sur un système de vision par ordinateur, alimenté par l’intelligence artificielle (IA), pour surveiller et analyser les mouvements des foules à l’intérieur de la Mosquée Al Haram.

Lancée en coopération avec le ministère saoudien de l’Intérieur, la nouvelle plateforme permettra de développer de nombreux algorithmes visant à améliorer les services fournis aux visiteurs de la Mosquée Al Haram et de la Mosquée du Prophète, rapporte mardi l’Agence de presse saoudienne (SPA).

La SDAIA a également lancé 70 portes électroniques à l’Aéroport international Roi Abdulaziz de Jeddah, soutenues par les dernières technologies émergentes et l’IA, en vue d’assurer une entrée sécurisée, facile et intelligente.

Janvier dernier, la SDAIA avait signé un accord de coopération avec le ministère du Hajj et de la Omra dans le but de développer des solutions numériques innovantes, d’exploiter des produits intelligents pour servir les fidèles et de créer une base de données pour échanger les meilleures pratiques dans les technologies modernes.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre des efforts de la SDAIA visant à soutenir les agences gouvernementales dans la fourniture de services numériques avancés aux pèlerins et aux visiteurs pendant le mois sacré du Ramadan et à assurer la préparation de l’infrastructure technique de tous les postes-frontières aériens, maritimes et terrestres du Royaume d’Arabie Saoudite.