Ramadan et alimentation: les pièges à éviter (médecin nutritionniste)

Observer le jeûne correctement permet de nettoyer l’organisme pendant le mois de Ramadan et de diminuer le vieillissement des cellules, mais s’il est mal pratiqué, les problèmes digestifs et de déshydratation sont le prix à payer.

Tel est le constat dressé par Dr Ikram Tikour, médecin nutritionniste, qui revient dans un entretien à la MAP sur les pièges alimentaires les plus courants à éviter.

1. Comment éviter les problèmes digestifs après la rupture du jeûne ? Les ballonnements et inconforts digestifs sont fréquents après une journée de jeûne. Pour les prévenir, la spécialiste en nutrition préconise d’éviter les fritures et les plats trop gras, difficiles à digérer ainsi que manger lentement et fractionner le repas du ftour au lieu de tout consommer d’un coup. Il faut également limiter les aliments fermentescibles (choux, légumineuses en excès) pour réduire la production de gaz et favoriser les infusions digestives (fenouil, gingembre et menthe) après le repas.

2. Quelle est la meilleure manière de s’hydrater sans surcharger l’organisme ? L’hydratation doit être répartie entre le ftour et le shour pour éviter la déshydratation, la médecin préconise de boire en petites quantités tout au long de la soirée.

La quantité d’eau à consommer varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment votre niveau d’activité physique, la température ambiante et la nature des aliments que vous consommez. Une alimentation riche en aliments hydratants, comme les soupes ou les fruits gorgés d’eau, peut contribuer à votre hydratation, tandis qu’une alimentation plus sèche nécessitera un apport hydrique plus important.

Elle invite aussi à éviter les sodas et jus industriels qui augmentent la sensation de soif et à limiter la consommation de café et de thé noir qui peuvent favoriser la déshydratation mais également privilégier les aliments riches en eau (concombre, pastèque, courgettes, etc).

3. Les pièges alimentaires les plus courants et comment les éviter ?

Les erreurs les plus fréquentes durant le Ramadan incluent l’excès de sucreries (pâtisseries et sodas), qui entraîne des pics glycémiques et de la fatigue donc il faut :

-Éviter le grignotage nocturne, souvent riche en aliments ultra-transformés et peu nutritifs. -Éliminer les repas trop copieux, qui ralentissent la digestion et perturbent le sommeil. -Miser sur des desserts légers à base de fruits ou de laitages. -Éviter de manger trop tard pour ne pas perturber le repos nocturne. -Planifier des repas équilibrés à l’avance pour ne pas céder aux tentations.