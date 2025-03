28e édition du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde: Italie pays à l’honneur, hommage à l’Afrique

Quelque 200 artistes venus de 15 pays, notamment la Turquie, la France, l’Espagne, la Suisse, le Sultanat d’Oman, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Burundi et le Togo, prendront part à cette édition, dont l’Italie sera l’invité d’honneur, indique un communiqué des organisateurs.

La soirée d’ouverture promet, selon la même source, une création scénographique et musical exceptionnelle, qui transportera les festivaliers à travers les siècles dans une immersion inédite au sein des différentes cultures.

Le thème retenue « ne pourrait être plus en phase avec le positionnement unique du Royaume du Maroc qui conforte, année après année, son statut d’espace de renouveau culturel, spirituel et artistique », souligne le communiqué, ajoutant qu’ »il traduit aussi l’esprit du festival qui, 28 ans après sa création, ne cesse de perpétuer les valeurs de cohabitation et de tolérance propres à la ville de Fès, haut lieu de rayonnement culturel et civilisationnel ».

« Le choix de notre thématique pour cette 28ème édition s’inscrit dans l’esprit de Fès, une ville ouverte, carrefour des civilisations, qui ne cesse de se renouveler. Depuis sa fondation, Fès a joué un rôle pivot dans les mouvements de renouveau culturel et religieux, influençant de manière significative les échanges entre les civilisations méditerranéennes et africaines », explique Abderrafih Zouitene, Président de la Fondation Esprit de Fès, cité par le communiqué.

Selon la même source, le festival renforce par ailleurs sa dimension africaine lors de cette édition qui rendra hommage à l’Afrique « dont la jeunesse est consciente de la nécessité de célébrer ses traditions millénaires, de les préserver et d’assurer la transmission de son héritage pour les générations futures, contribuant ainsi à sa perpétuelle renaissance culturelle ».

La présence de nombreux artistes en provenance de plusieurs grands pays du continent renforce l’ancrage du festival et du Maroc à ses racines africaines et s’inscrit en droite ligne avec les engagements du Royaume en faveur de la coopération Sud-Sud.

Pays à l’honneur de ce 28ème Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, l’Italie incarne parfaitement, selon les organisateurs, la thématique de cette édition, puisque le pays a joué un rôle central dans le mouvement culturel de la Renaissance qui a redéfini l’Europe entre les XIVe et XVIIe siècles

Ville emblématique de ce mouvement, Florence liée à la ville de Fès par un jumelage unique au monde, sera également à l’honneur lors de cette édition. Cités jumelles, villes d’art et de spiritualité, Fès et Florence symbolisent à merveille le pont établi par le FFMSM entre les cultures et les époques.