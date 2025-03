Devant le Congrès américain, Donald Trump revient sur ses réalisations depuis son investiture

Dans son premier discours mardi au Congrès américain, le président Donald Trump est revenu, deux heures durant, sur ses réalisations depuis son investiture le 20 janvier dernier, ainsi que les projets qu’il compte mener durant son second mandat à la Maison Blanche.

S’arrêtant sur sa politique migratoire, épine dorsale de sa campagne présidentielle, Trump s’est réjoui que les arrestations des immigrés illégaux ont bondi de 627%, alors que les arrivées des illégaux ont chuté à des “niveaux historiques”.

Grâce à cette politique restrictive, les entrées des drogues ont accusé une régression notable, a affirmé le président américain, qui a promis de “livrer la guerre aux cartels” des stupéfiants.

Trump est revenu, au plan économique, sur “l’inflation galopante” qu’il a héritée, dit-il, de l’ancienne administration, promettant de rendre l’Amérique de nouveau accessible, à travers une séries d’actions exécutives et législatives, en particulier la baisse des impôts, l’encouragement des entreprises et des industries américaines et la création d’emplois.

L’une des principales politiques promises est le recours aux droits de douanes, a déclaré le président américain, qui vient d’imposer des tarifs douaniers de 25% aux produits mexicains et canadiens, et de 20% sur les produits chinois.

Le principe de la réciprocité tarifaire globale sera appliqué, quant à lui, dès le 2 avril, “pour éviter qu’il soit pris pour un poisson d’avril”, s’est-il amusé.

“Les États-Unis ont été arnaqués par de nombreux pays pendant si longtemps, et ce ne sera plus le cas”, a enchaîné le locataire de la Maison Blanche sur un ton plus sérieux et sous les vivats des républicains.

S’arrêtant sur sa politique étrangère, le président américain a réitéré son intention de reprendre possession du canal de Panama “d’une manière ou d’une autre”, et d’annexer le Groenland. Aux habitants de ce territoire, il a promis “la protection et la prospérité” sous la souveraineté américaine.

Abordant l’une des questions épineuses sur la scène internationale, Trump a renouvelé sa ferme détermination de mettre fin à la guerre russo-ukrainienne qui fait, a-t-il dit, plus de 2000 victimes de part et d’autre par semaine.

À cet égard, il a annoncé avoir reçu une lettre du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, se disant prêt à entamer des pourparlers de paix dans les plus brefs délais. “Les Russes ont exprimé les mêmes intentions”, a assuré Trump.

Le 47e président des Etats-Unis a conclu son discours, placé sous le thème : «le renouveau du rêve américain», en promettant à ses concitoyens qu’au cours de son mandat “nous allons élever cette nation encore plus haut et nous allons forger la civilisation la plus libre, la plus avancée, la plus dynamique et la plus dominante qui ait jamais existé”.