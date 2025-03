Le procureur général du Roi évoque le ministre français de la Justice le renforcement de la coopération bilatérale entre Rabat et Paris

Le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki, a eu, lundi à Rabat, des entretiens avec le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, en visite officielle au Maroc à la tête d’une délégation de haut niveau, axés sur le renforcement des relations de coopération entre les institutions du parquet général des deux pays.

Cette rencontre a porté sur les moyens de raffermir la coopération bilatérale, sur les plans juridique et technique, dans le domaine de la lutte contre le crime organisé et transfrontalier, notamment les crimes liés au terrorisme, au blanchiment d’argent et au trafic international de drogues et de psychotropes, indique un communiqué de la présidence du Ministère public.

Il s’agit également de consolider la coopération pour contrer les nouvelles formes de criminalité, en particulier celles relatives aux technologies de l’information et de la communication, qui présentent des défis nécessitant le renforcement et le développement de la coopération pour limiter la criminalité et prévenir l’impunité.

Les deux parties ont également souligné, lors de ces entretiens, l’importance du partage d’expériences et d’expertise dans les domaines relevant de l’action des ministères publics des deux pays, notamment à travers l’échange d’informations, de visites et d’expertises, ainsi que l’organisation de séminaires et de conférences scientifiques.

Par ailleurs, cette rencontre a permis de passer en revue le progrès que connaît le système judiciaire du Royaume, tout en mettant en avant l’expérience marocaine distinguée en matière d’indépendance du pouvoir judiciaire, en générale, et du ministère public en particulier.

Ces entretiens ont également été l’occasion de présenter les données sur l’organisation judiciaire et les différents chantiers initiés par la Présidence du ministère public, en particulier la moralisation, la modernisation et la numérisation, ainsi que la formation et la qualification des ressources humaines en vue de renforcer l’efficacité judiciaire, outre plusieurs autres sujets d’intérêt commun.

A l’issue de cette entrevue, les deux parties se sont félicitées de l’ampleur et du niveau de la coopération judiciaire entre les deux pays, en plus des efforts déployés par le ministère public marocain dans la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière, notamment à travers l’activation optimale des mécanismes de coopération judiciaire internationale en matière de poursuite de personnes fuyant la justice et la gestion des demandes d’assistance judiciaire, en application des accords de coopération judiciaire signés entre les deux pays.