Entretien du premier président de la CSPJ Mohamed Abdennabaoui avec Gérald Darmanin

Le premier président de la Cour de cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, en visite officielle au Maroc à la tête d’une délégation de haut niveau.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les moyens du renforcement de la coopération judiciaire entre les deux pays, de la tenue de conférences et de séminaires conjoints sur la criminalité organisée et la lutte contre le terrorisme, outre la consolidation de la coopération en matière de formation et d’échange des expertises entre les magistrats. Elles ont également convenu d’activer la convention de jumelage entre la Cour de cassation marocaine et son homologue française, en plus de renforcer le partenariat judiciaire qui occupe une place importante dans le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Le Royaume du Maroc et la République française se sont engagés, lundi, à renforcer leur coopération dans les domaines juridique et judiciaire, dans le cadre de la consolidation du partenariat stratégique et historique entre les deux pays.

Cet engagement a été acté par la signature d’une Déclaration conjointe entre le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi et son homologue français, Gérald Darmanin à l’occasion de leur rencontre, qui a constitué une opportunité de dresser un bilan approfondi des progrès réalisés dans la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays, d’explorer les perspectives futures de cette collaboration et de débattre des enjeux d’intérêt commun.