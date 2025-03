Al Haouz: la vie reprend petit à petit son cours normal grâce aux efforts de reconstruction post-séisme

Presque un an et demi après le tremblement de terre, les habitants de la commune montagneuse d’Amghras, située dans la province d’Al Haouz, ont repris progressivement leurs activités quotidiennes, à l’instar des autres localités touchées par le séisme.

Grâce aux efforts soutenus de reconstruction et de réhabilitation, les agriculteurs ont renoué avec leurs activités, les petits commerces sont ouverts et les familles réintègrent progressivement leurs nouvelles maisons, construites pour être plus résistantes aux aléas naturels.

Ahmed, un agriculteur, a repris son activité normale et s’adonne aujourd’hui à l’élevage et à la culture de la terre qui lui est si chère.

« Malgré les dégâts engendrés par le séisme sur nos terres et nos maisons, nous n’avons jamais perdu espoir. Aujourd’hui, avec l’intensification des efforts de reconstruction, nous constatons une véritable reprise et retrouvons progressivement mais sûrement une vie normale », a confié à la MAP cet agriculteur dont la maison a été détruite à douar « Akni ».

Même son de cloche chez Aïcha, dont la famille a regagné son foyer à douar « Tifghaght » il y a cinq mois.

« La période qui a suivi le séisme a été certes difficile, mais grâce à l’aide financière de l’Etat, nous avons pu reconstruire notre maison et reprendre une vie normale », a-t-elle indiqué, mettant en avant les efforts déployés pour assurer aux habitants des logements plus sûrs et mieux adaptés aux conditions locales.

De son côté, Rachid, un artisan quinquagénaire, qui incarne la résilience des habitants de cette commune rurale, met aujourd’hui son expertise au service de la reconstruction du douar « Aït Targhit », en travaillant dans le bâtiment et la peinture des façades.

Avec l’accélération de la cadence de l’opération de reconstruction, le Comité de veille et de suivi mis en place au niveau de la province, s’emploie pour l’exécution du programme de réhabilitation des zones touchées afin d’améliorer les conditions de vie des ménages concernés et de leur offrir un logement décent, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

À ce sujet, le coordinateur du programme de reconstruction et de réhabilitation des zones sinistrées, Hassan Ighighi, a fait savoir que les travaux sont à un stade avancé, précisant que plus de 15.100 logements ont été reconstruits ou réhabilités, soit 60% des constructions recensées, avec un objectif d’atteindre un taux de 80% dans les deux prochains mois.

Ces réalisations avancées sont très encourageantes, sachant que les travaux de construction ont démarré il y a moins d’une année, a souligné M. Ighighi dans une déclaration à la MAP, rappelant que ces opérations n’ont pas été lancées immédiatement après le séisme, en raison de la nécessité d’effectuer les études nécessaires.

Cependant, 10% des familles concernées n’ont pas encore entamé la reconstruction, en raison de litiges entre héritiers ou du retard accusé dans le lancement des travaux par certains bénéficiaires malgré la réception de la première tranche de l’aide financière de l’État, a-t-il fait remarquer, notant que les autorités locales ont pris les mesures nécessaires pour les sensibiliser et les inciter à amorcer les travaux dans les meilleurs délais.

S’agissant des habitations situées dans des zones où la construction est interdite ou nécessitant des mesures spécifiques, des solutions alternatives ont été mises en place et les bénéficiaires ont pu démarrer leurs chantiers, a-t-il poursuivi, ajoutant qu’en dépit des difficultés d’accès dues au terrain accidenté et montagneux, le programme de reconstruction avance de manière positive, garantissant ainsi un logement décent aux habitants.

Pour sa part, le directeur de l’Agence Al Omrane d’Al Haouz, Amin Bouih, a mis en avant le rôle clé du groupe Al Omrane dans l’accompagnement technique du projet, en mettant à disposition des bénéficiaires des architectes, des topographes et des ingénieurs, ainsi qu’un laboratoire pour le suivi des travaux.

Dans une déclaration similaire, il a fait savoir que cette vaste opération, qui concerne plus de 26.253 bénéficiaires, fait face à des défis majeurs, notamment le manque de main-d’œuvre qualifiée, les contraintes liées à la nature du terrain et le coût élevé du transport des matériaux vers les zones reculées de la province.

Le retour à la normale dans la commune d’Amghras après le séisme incarne la résilience dont font preuve les habitants, alors que l’opération de reconstruction qui se poursuit à un rythme soutenu dans l’ensemble des communes de la province d’Al Haouz, nourrit l’espoir d’une population engagée à ouvrir une nouvelle page de vie normale et de développement local.