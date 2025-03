Vagues dangereuses de 4 à 6,5m lundi sur le Détroit et les côtes atlantiques entre Cap Spartel et Tarfaya

Des vagues dangereuses de direction Ouest à Nord-Ouest intéresseront, à partir de lundi 17 mars, le Détroit et les côtes atlantiques entre Cap Spartel et Tarfaya, avec des hauteurs significatives de 4 à 6,5 mètres et des périodes de 10 à 14 secondes.

Les hauteurs les plus élevées sont prévues, durant la nuit de lundi à mardi 17 et 18 mars, entre Tanger-Med et Cap Spartel sur le Détroit, et entre Cap Spartel et Cap Hadid sur les côtes atlantiques, précise le ministère de l’Équipement et de l’Eau dans un communiqué de météorologie maritime.

Des vents forts de direction Sud-Ouest souffleront aussi à partir de la matinée de lundi sur les côtes atlantiques entre Cap Spartel et Essaouira, et à partir de la soirée de lundi sur le Détroit.

Les marées hautes oscilleront entre 3,2 et 3,8 mètres, lundi et mardi 17 et 18 mars, entre 04h30 et 05h20 tôt le matin et entre 16h50 et 17h30 l’après-midi.

L’amélioration est prévue à partir de l’après-midi du mardi 18 mars, note le ministère, ajoutant que des détails supplémentaires feront l’objet des prochains bulletins météorologiques d’alerte.