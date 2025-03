Le CPS de l’UA plaide pour l’intégration des dimensions environnementales dans les stratégies africaines

Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) a souligné l’importance d’intégrer les dimensions environnementales et climatiques, y compris l’adaptation de l’agriculture, dans les stratégies visant à promouvoir la paix, la sécurité et le développement en Afrique.

Dans un communiqué publié samedi ayant sanctionné sa réunion tenue le 6 mars courant sous présidence marocaine sur « le Changement climatique : Défis à la paix et à la sécurité en Afrique », le Conseil encourage les investissements consacrés à la mise en œuvre d’initiatives africaines pertinentes pour l’adaptation de l’agriculture africaine, ainsi que les projets visant la durabilité des ressources naturelles, la stabilité des ressources humaines et la sécurité des ressources institutionnelles, ainsi que d’autres domaines de développement tels que la durabilité environnementale.

Le CPS appelle également à un renforcement de la coopération entre les parties prenantes africaines et les partenaires internationaux pour relever les défis liés au climat, et souligne qu’il est impératif de définir des solutions africaines, notamment en matière d’éducation et d’emploi des jeunes, d’améliorer la recherche et la collecte de données en Afrique, d’élaborer une Position africaine commune sur le lien entre le changement climatique, la paix et la sécurité, et de mettre en place un cadre de collaboration pour les initiatives relatives au changement climatique, à la paix et à la sécurité.

Le Conseil a aussi relevé qu’il est impératif d’améliorer la gouvernance du changement climatique en renforçant les capacités en matière de sécurité climatique, de garantir l’inclusion, de se concentrer sur les groupes marginalisés, de lutter contre la violence fondée sur le sexe et d’intégrer des indicateurs de conflit climatique dans les systèmes d’alerte rapide.

A cet égard, le CPS insiste sur la nécessité de développer les connaissances parmi les différentes parties prenantes, notamment en renforçant les capacités de la société civile, d’utiliser les connaissances endogènes et traditionnelles et de garantir une collecte de données inclusive à cette fin.

Le CPS a en outre demandé à la Commission de l’UA de soutenir et de renforcer sa collaboration avec les initiatives visant à renforcer les capacités de l’Afrique à anticiper, prévenir et gérer efficacement les défis du changement climatique, notamment l’Initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture africaine (AAA), l’Initiative pour la Sécurité, la Stabilité et la Durabilité en Afrique (SSS) et les trois Commissions sur le climat, à savoir la Commission du Sahel, la Commission des États insulaires et la Commission du Bassin du Congo.

Il a aussi demandé à la Commission de l’UA, en collaboration avec les partenaires, de mobiliser les fonds nécessaires pour renforcer la capacité du continent à anticiper, prévenir et gérer les défis du changement climatique.