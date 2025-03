France: la santé mentale déclarée grande cause cause nationale pour 2025

Lors d’un Conseil des ministres présidé par le président Emmanuel Macron, les ministres en charge de la santé publique ont présenté la stratégie du gouvernement en vue de faire face aux troubles psychiques qui touchent un Français sur cinq.

Selon le compte rendu de ce Conseil, la santé mentale est un enjeu primordial pour la société, qui touche une large part de la population. Les troubles, comprenant des pathologies telles que la dépression, l’anxiété, ou encore les troubles du comportement, affectent toutes les catégories de population, avec une vulnérabilité accrue chez les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables.

Chaque année, précise la même source, environ 200 000 tentatives de suicides sont recensées en France, avec près de 9 000 décès, plaçant le pays parmi ceux aux taux les plus élevés en Europe.

La dépression touche 11 % des Français adultes, contre 6 % en moyenne en Europe, ajoute la même source, relevant que la crise sanitaire de la Covid-19 a aggravé ces problématiques, en particulier chez les jeunes adultes : 40 % des 18-24 ans souffrent aujourd’hui de dépression modérée à sévère, contre 26 % avant la crise.

Ces chiffres incitent à briser les tabous qui existent autour de ces enjeux et à adopter une approche moins stigmatisante des problématiques de santé mentale dès le plus jeune âge. Il est

également essentiel de renforcer les actions de prévention, en agissant notamment sur des déterminants de la santé communs à la santé mentale et physique tels que l’usage problématique des

écrans, le sommeil et la pratique d’une activité physique régulière.

En proclamant ce fléau grande cause nationale pour l’année 2025, le gouvernement vise à sensibiliser le grand public à lutter contre la stigmatisation de la santé mentale, à mettre en œuvre des actions concrètes pour relever ce défi et valoriser les initiatives existantes sur le terrain tout en évaluant l’efficacité des dispositifs déjà en place.

Le conseil des ministres a dès lors décidé que les travaux de cette grande cause nationale dédiée à la santé mentale soient articulés dans l’ensemble des champs de l’action publique à travers une large campagne de communication visant à lever le tabou et à libérer la parole sur les différentes formes que peuvent prendre les problématiques de santé mentale.

Au niveau sanitaire, l’accent sera mis notamment sur la prévention et le repérage précoce des signes de maladies mentales, en particulier auprès des jeunes et des publics vulnérables et sur la prise en charge adaptée à chacun. Des mesures sont également prévues pour renforcer l’attractivité des métiers de la psychiatrie et de la santé mentale.

Le gouvernement planchera également sur les thématiques de la santé mentale liée au bien être, au travail, à la parentalité et la jeunesse, à la précarité et la dépendance pour mettre sur pied une stratégie nationale de prévention et d’accompagnement qui sera présentée en juin prochain, ajoute la même source.