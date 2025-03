Antonio Guterres appelle à la protection des membres du personnel de l’ONU « déployé au service de l’humanité ».

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à la protection des membres du personnel de l’organisation internationale « déployé au service de l’humanité ».

“Nous devons protéger toutes les personnes qui sont au service de l’humanité et contribuer à bâtir un monde meilleur et plus sûr pour toutes et tous”, a-t-il souligné dans un message marquant la Journée internationale de solidarité avec les membres du personnel détenus ou portés disparus, célébrée le 25 mars.

Il a relevé que le personnel des Nations Unies se met au service des populations les plus vulnérables au monde tout en ayant à cœur de réaliser les idéaux de paix, de dignité, d’égalité et de justice, notant que bon nombre d’entre ces personnes “le font au prix d’immenses risques personnels, sous la menace d’enlèvement, de violence, de harcèlement et de détention”.

“Rien que l’année dernière, 101 membres du personnel de l’ONU ont été arrêtés ou détenus. Au total, 52 d’entre eux n’ont toujours pas été libérés”, a-t-il regretté, ajoutant que le personnel recruté sur le plan local est “particulièrement menacé”.

Dans ce contexte, le haut responsable onusien a appelé à la libération immédiate de ces personnes, tout en soulignant la nécessité de garantir la sûreté et la sécurité de l’ensemble du personnel onusien.