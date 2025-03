Manifestations en France contre le racisme et l’extrême droite

Au lendemain de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, plus de cent manifestations sont organisées ce samede partout en France.

« On voit bien qu’il y a une offensive réactionnaire de grande ampleur », souligne sur BFMTV Dominique Sopo, président de SOS Racisme depuis le cortège parisien.

« Nous sommes nombreuses et nombreux à être attachés à une France non pas de la stigmatisation, mais fondée sur l’égalité, la fraternité et le respect de l’autre », ajoute-t-il.