Sous l’impulsion du Roi, le Maroc a réussi à sécuriser durablement ses ressources hydriques (Media français)

Le dossier met en exergue la mobilisation des autorités marocaines face à une situation hydrique qualifiée d’ »historique », marquée par une baisse importante des précipitations et une pression croissante sur les ressources en eau, dans un contexte de réchauffement climatique.

« L’Opinion.fr » relève que le Maroc a accéléré la réalisation de grands projets structurants, notamment à travers la construction de nouveaux barrages, le développement des stations de dessalement de l’eau de mer, la réutilisation des eaux usées traitées et la modernisation des réseaux de distribution afin d’améliorer leur efficience. Il souligne que le Royaume dispose actuellement de 158 grands barrages et que plusieurs nouveaux ouvrages sont en cours de réalisation, dans le cadre d’une stratégie visant à porter les capacités nationales de stockage à 27 milliards de mètres cubes à l’horizon 2030.

Le média français revient également sur le projet de « l’autoroute de l’eau », destiné à transférer les ressources hydriques des bassins du nord vers les régions les plus déficitaires. Il met aussi en avant la montée en puissance du dessalement de l’eau de mer, notant que le Maroc ambitionne de produire 1,7 milliard de mètres cubes d’eau dessalée d’ici 2030, avec l’objectif de couvrir une part majeure des besoins en eau potable et en irrigation.

Le journal français souligne, en outre, les efforts engagés pour améliorer la gestion durable de la ressource hydrique, à travers l’utilisation de technologies intelligentes de détection des fuites, l’optimisation des systèmes d’irrigation agricole et le recours accru aux énergies renouvelables dans les projets hydrauliques. Il met également en lumière le retour d’intérêt pour certaines techniques ancestrales marocaines de préservation de l’eau, comme les « khettaras », les « metfias » et les « iferds », considérées aujourd’hui comme des solutions de gestion durable adaptées aux zones arides notamment.

Dans un entretien accordé à « L’Opinion.fr », le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a affirmé que la stratégie hydrique du Royaume, tracée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, repose sur une vision de long terme visant « à garantir l’eau potable pour 100 % de la population, quel que soit le stress hydrique ».

Le ministre a expliqué que cette stratégie s’articule autour d’un « mix hydrique » combinant barrages, « autoroutes de l’eau », dessalement de l’eau de mer, tout en mettant l’accent sur le recours accru aux énergies renouvelables.

Selon M. Baraka, le programme hydrique 2027-2035 s’inscrit dans le cadre d’un Plan national de l’eau à l’horizon 2050, destiné à répondre à l’évolution des besoins liés à la croissance démographique, au développement industriel, à l’essor touristique et à la sécurité alimentaire.

« L’idée est d’aller vers un meilleur mix hydrique avec de nouveaux barrages, pour mieux protéger les populations et approvisionner le monde rural. De nouveaux projets de dessalement naîtront (..) la période 2027-2035 sera consacrée à la réalimentation et à la préservation des nappes souterraines. Pour tout cela, les fonds nécessaires seront mobilisés à travers le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, les partenariats public-privé et l’engagement du budget de l’Etat », a-t-il précisé.

« L’Opinion.fr » note par ailleurs que les importantes précipitations enregistrées ces derniers mois ont permis une amélioration notable du taux de remplissage des barrages, mettant en avant la résilience du modèle marocain et l’approche anticipative du Royaume face aux défis climatiques futurs.