Maroc-USA : célébration à Tanger de 15 ans de partenariat en matière de sécurité et de justice

Le Bureau des affaires internationales de lutte contre les stupéfiants et de l’application de la loi (INL) du Département d’État américain a récemment célébré 15 ans de partenariat avec le Maroc lors d’une table ronde tenue mercredi à la Légation américaine de Tanger. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la commémoration “Freedom250”, marquant les 250 ans de l’indépendance des États-Unis.

La table ronde a rassemblé des représentants de plusieurs institutions, notamment la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), le ministère de la Justice, ainsi que l’Association internationale des femmes juges et l’INL Maroc. Ce rassemblement a permis de mettre en lumière les réalisations de l’INL au Maroc et de souligner la coopération soutenue entre les États-Unis et le Maroc dans les domaines de la sécurité, de l’administration pénitentiaire et de la réforme du système judiciaire.

Kristin Roberts, directrice de l’INL à l’ambassade des États-Unis à Rabat, a déclaré que ce partenariat de 15 ans témoigne d’un engagement commun en faveur de la justice, de la sécurité et de l’excellence professionnelle. “Ensemble avec le Maroc, nous avons créé des programmes qui protègent les citoyens tout en renforçant les fondements de la gouvernance démocratique et de l’État de droit”, a-t-elle affirmé.

Maria Lakhdar, chef du pôle de la coopération internationale à la DGSN, a également mis en avant la solidité des relations maroco-américaines dans les domaines de la sécurité et de la coopération judiciaire, citant la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI. Elle a souligné que la DGSN, consciente des évolutions des menaces sécuritaires, a renforcé sa coopération bilatérale et multilatérale dans divers domaines, notamment la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la traite des êtres humains, et le trafic de stupéfiants.

La DGSN a également mis en avant le rôle stratégique du Bureau INL à Rabat, qui apporte un soutien technique et organise des programmes de formation pour les services de sûreté. Cela inclut la participation à des formations spécialisées et l’organisation d’initiatives conjointes pour renforcer les capacités.

De son côté, la juge Mina Sougrati, présidente de l’Association internationale des femmes juges (AIFJ), a souligné l’importance du soutien continu du Bureau INL Maroc, qui a permis de renforcer les capacités des membres de l’association et de favoriser leur participation à des conférences internationales. Elle a noté que ces rencontres offrent des plateformes privilégiées pour l’échange d’expertises et le partage des meilleures pratiques à l’échelle internationale.

Abderrahim Rahouti, directeur du Centre de formation des cadres de la DGAPR, a qualifié cette coopération de “l’un des partenariats les plus solides et les plus fructueux” dans le domaine de l’administration pénitentiaire, ayant conduit à des avancées significatives dans la modernisation du système carcéral marocain.

Depuis 2011, l’INL et le Maroc collaborent pour renforcer la sécurité et la sûreté publiques des citoyens américains et marocains. Ce partenariat a permis d’accompagner plusieurs avancées en matière de sécurité, de soutenir le renforcement des capacités techniques, et de moderniser le système judiciaire, notamment en ce qui concerne la réinsertion et la justice des mineurs.