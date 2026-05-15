Élections législatives au Maroc : inscription sur les listes électorales ouverte jusqu’au 13 juin 2026

Dans le cadre des préparatifs en vue des élections législatives des membres de la Chambre des représentants, programmées pour le 23 septembre 2026, le ministre de l’Intérieur a annoncé l’ouverture de la période d’inscription sur les listes électorales. Les citoyens intéressés ont jusqu’au 13 juin 2026 pour soumettre leurs nouvelles demandes d’inscription.

Un communiqué officiel indique qu’un arrêté ministériel, publié dans le bulletin officiel le 23 avril 2026, fixe le délai de dépôt des demandes d’inscription à 30 jours, s’étendant du 15 mai au 13 juin. Le ministre de l’Intérieur exhorte les citoyennes et citoyens, en particulier ceux n’étant pas encore inscrits, à répondre aux conditions légales requises et à être âgés d’au moins 18 ans (ou atteignant cet âge d’ici la date des élections) pour présenter leurs demandes.

Les personnes ayant changé de lieu de résidence, notamment celles ayant déménagé en dehors de la commune ou de l’arrondissement où elles sont inscrites, sont également invitées à effectuer une demande de transfert de leur inscription vers leur nouvelle commune de résidence.

Les demandes d’inscription ou de transfert peuvent être déposées directement en ligne via le site “www.listeselectorales.ma” ou auprès des bureaux désignés par l’autorité administrative locale. Les électeurs ayant déménagé à l’intérieur de la même commune doivent actualiser leur adresse dans les listes électorales durant la même période, soit jusqu’au 13 juin.

Le ministre rappelle également aux électrices et électeurs, notamment ceux ayant changé de résidence, de vérifier leur inscription sur les listes électorales. Ils peuvent le faire en envoyant un SMS au numéro gratuit 2727 ou en consultant le site électronique dédié.

En cas de non-inscription, les personnes concernées sont encouragées à soumettre une nouvelle demande avant la date limite du 13 juin 2026. Ces mesures visent à garantir une participation électorale accrue et à faciliter le processus d’inscription pour tous les citoyens marocains.