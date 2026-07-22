L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a déconseillé mercredi aux compagnies aériennes de survoler la Jordanie, en raison des attaques iraniennes visant le pays.

L’UE déconseille à ses compagnies aériennes de survoler la Jordanie

Une recommandation liée aux attaques iraniennes

L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) a déconseillé mercredi aux compagnies aériennes de survoler la Jordanie, pays visé par des attaques de l’Iran.

Un « risque accru » lié aux missiles, drones et systèmes de défense

« Les attaques iraniennes récurrentes avec des missiles et, dans une moindre mesure, avec des drones contre des cibles situées en Jordanie, ainsi que l’activation de systèmes de défense aérienne suscitent un risque accru », a indiqué l’EASA dans une note aux compagnies.