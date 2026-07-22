Maroc Telecom améliore son CA consolidé à plus de 19 MMDH à fin juin 2026

Le Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires (CA) consolidé de plus de 19 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2026, en hausse de 5,4% par rapport à la même période un an auparavant.

Cette croissance est portée par la progression soutenue des revenus Data Mobile, du FTTH et des offres de gros au Maroc, ainsi que par la bonne dynamique des filiales, explique le groupe dans un communiqué sur ses résultats financiers.

Ainsi, le CA des activités au Maroc a augmenté de 2,2% à 9,4 MMDH, avec une progression des revenus des activités Mobile de 1,4% et du Fixe de 4,5%, profitant toujours de l’essor de la Data Fixe (+12,3%) et de la Data Mobile (+20,2%).

À l’international, les activités du Groupe ont réalisé, à fin juin dernier, un CA de 10,14 MMDH (+7,5%), avec l’accroissement de l’usage Data Mobile (+12,5%) et des activités Mobile Money (+18,2%), compensant la baisse de la voix et des revenus de l’entrant international.

Au terme du premier semestre 2026, Maroc Telecom confirme la solidité de son modèle de croissance et la résilience de ses performances, avec des résultats conformes à ses objectifs opérationnels.

La poursuite d’une politique d’investissement soutenue, notamment dans les infrastructures Très Haut Débit Mobile et Fixe, accompagne l’accélération des usages Data et la montée en puissance des nouveaux relais de croissance.

Parallèlement, la discipline opérationnelle et la maîtrise continue des coûts permettent au Groupe de préserver un niveau élevé de rentabilité ainsi qu’une solide capacité de génération de cash.

Le premier semestre 2026 marque également une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la feuille de route stratégique du Groupe, avec la poursuite du déploiement des infrastructures mutualisées issues des partenariats conclus au Maroc et l’accélération des investissements dans les filiales, notamment dans le Très Haut Débit et le Mobile Money.

Fort de fondamentaux financiers solides et d’une structure financière renforcée, le Groupe Maroc Telecom poursuit avec confiance l’exécution de sa stratégie de création de valeur durable, au bénéfice de ses clients, de ses partenaires et de l’ensemble de ses actionnaires.