Le Hamas nomme Khalil Al-Hayya comme nouveau chef

Le Hamas a annoncé la nomination de Khalil Al-Hayya à la tête de son bureau politique, à l’issue d’un processus électoral interne l’opposant à Khaled Mechaal.

Al-Hayya désigné à la tête du mouvement

Le Hamas a annoncé, dans un communiqué, la nomination de Khalil Al-Hayya comme nouveau chef du mouvement. Cette désignation marque l’aboutissement d’un processus électoral interne mené ces derniers mois au sein de l’organisation, à Gaza, en Cisjordanie et parmi ses membres à l’étranger, y compris les prisonniers de sécurité détenus dans les prisons israéliennes.

Une victoire face à Khaled Mechaal

Khalil Al-Hayya l’emporte face à Khaled Mechaal, responsable historique du mouvement à l’étranger qui avait déjà dirigé le bureau politique du Hamas entre 2004 et 2017. Alors qu’Al-Hayya, chef du Hamas à Gaza depuis 2024 et principal négociateur du mouvement dans les pourparlers avec Israël, entretient des liens étroits avec les Gardiens de la révolution iraniens, Khaled Mechaal est davantage identifié à un courant proche de la Turquie et d’autres pays arabes sunnites.

Un poste vacant depuis la mort de Sinouar

Le poste de chef du bureau politique général du Hamas était vacant depuis la mort de Yahya Sinouar, tué par l’armée israélienne à Rafah en octobre 2024. Ismaïl Haniyeh, qui dirigeait auparavant le mouvement, avait lui-même été assassiné à Téhéran en juillet 2024, avant que Yahya Sinouar ne lui succède. Depuis, le Hamas fonctionnait sous la direction d’un comité collégial de cinq membres basé au Qatar, dans l’attente de la tenue de ces élections.

Un mandat transitoire d’un an

Selon des sources internes au mouvement, le nouveau chef doit exercer ses fonctions pour une durée transitoire d’un an, avant la tenue d’élections internes plus larges. Un remplaçant doit également être désigné à la tête du bureau du Hamas à Gaza, poste occupé jusqu’ici par Khalil Al-Hayya.

Un négociateur au cœur des pourparlers avec Israël

Khalil Al-Hayya, né en 1960 à Gaza, a dirigé la délégation du Hamas lors des négociations avec Israël portant sur le cessez-le-feu et l’échange d’otages. Il a perdu plusieurs membres de sa famille lors de frappes israéliennes au cours des dernières années, notamment deux frères en 2007 et un fils en 2008.