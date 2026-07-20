Les autorités iraniennes ont salué lundi la victoire de l’Espagne en finale du Mondial, tandis que des responsables israéliens avaient de leur côté soutenu l’Argentine.

Une victoire saluée par Téhéran

Les autorités iraniennes ont salué lundi la victoire de l’Espagne en finale de la Coupe du monde de football, estimant qu’elle faisait le bonheur de personnes opposées à Israël et aux États-Unis dans le monde entier.

Un soutien en ligne lié à la position espagnole sur Gaza et l’Iran

Sur les réseaux sociaux, les joueurs espagnols avaient obtenu avant le match le soutien d’internautes à travers le monde grâce à la condamnation de l’offensive israélienne à Gaza par le gouvernement de Pedro Sanchez, et ses critiques contre la guerre en Iran. En revanche, des responsables et des supporters israéliens s’étaient rangés du côté de l’Argentine, dont le président Javier Milei est un ardent défenseur d’Israël.

« La liberté et l’assurance » saluées par le président du Parlement

« La défense du peuple palestinien par les joueurs et le soutien de l’Espagne à l’Iran (…) ont montré que la liberté et l’assurance sont caractéristiques de cette nation intelligente et respectueuse », a déclaré le président du Parlement et négociateur en chef, Mohammed Bagher Ghalibaf, cité par l’agence officielle Irna. La victoire « n’a pas seulement réjoui les cœurs du peuple espagnol, mais aussi ceux de nombreuses nations libres, indépendantes et éprises de justice dans le monde », a-t-il ajouté.

Une « position précieuse » selon la diplomatie iranienne

« Le comportement de l’équipe nationale espagnole et, plus généralement, la position de l’Espagne ces derniers mois dans son opposition à l’agression, au génocide et à l’oppression ont été précieux », a affirmé pour sa part le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.