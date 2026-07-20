Le bilan de l’effondrement de deux immeubles survenu dans la nuit du 16 au 17 juillet à Demoudoula, en périphérie de Conakry, s’établit désormais à 8 morts et 8 blessés.

Guinée : effondrement d’un immeuble à Demoudoula, le bilan définitif s’élève à 8 morts et 8 blessés

Un bilan définitif de 8 morts et 8 blessés

Le bilan de l’effondrement de deux immeubles survenu à Demoudoula, dans la commune de Ratoma, en périphérie de Conakry, s’élève désormais de manière définitive à 8 morts et 8 blessés, selon les autorités guinéennes.

Un immeuble de neuf étages effondré en pleine nuit

Le drame s’est produit aux alentours de 3 heures du matin, dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 juillet, lorsqu’un immeuble de type R+9 en construction s’est effondré sur un bâtiment R+2 voisin ainsi que sur une villa de proximité. Les fortes pluies qui frappaient alors la capitale guinéenne pourraient avoir provoqué un éboulement de terrain à l’origine de la chute de l’édifice.

Une construction non autorisée, selon le ministère

Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Lamine Sy Savané, s’est rendu sur les lieux dès les premières heures et a indiqué que la construction de l’immeuble effondré n’avait pas été autorisée techniquement par les services compétents de son département. Le propriétaire de l’immeuble a été placé à la disposition de la Brigade de recherche dans le cadre de la procédure ouverte à la suite du drame.

Des opérations de secours menées durant plusieurs jours

Les équipes de secours et les services techniques ont mené d’importantes opérations de recherche et de déblaiement dans les décombres, permettant l’extraction de plusieurs survivants, dont un enfant retrouvé vivant. Le périmètre est resté sécurisé par les forces de défense et de sécurité durant toute la durée des opérations.

Des condoléances présentées au nom du chef de l’État

Le ministère de l’Urbanisme a présenté, au nom du président Mamadi Doumbouya et du gouvernement, ses condoléances aux familles des victimes décédées, tout en exprimant sa compassion aux personnes blessées. Les autorités ont par ailleurs annoncé un renforcement des contrôles en matière de construction, afin de prévenir de nouveaux drames similaires.