Mondial 2026 : L’Égypte bat la Nouvelle-Zélande (3-1) et s’offre sa première victoire historique.

L’Égypte a décroché le tout premier succès de son histoire en phase finale de Coupe du monde en battant la Nouvelle-Zélande (3-1) à Vancouver. Menés au score, les Pharaons ont réagi grâce à des buts de Mostafa Ziko, Mohamed Salah et Trézéguet, une performance qui valide quasiment leur billet pour le tour suivant.

Les Pharaons ont écrit la plus belle page de leur histoire planétaire sur la pelouse du BC Place à Vancouver. En s’imposant trois buts à un face à la Nouvelle-Zélande lors de la deuxième journée de la phase de poules, l’Égypte a enregistré la toute première victoire de son histoire dans la compétition, mettant fin à une série de huit matchs consécutifs sans le moindre succès lors de ses participations de 1934, 1990 et 2018.

Le scénario de la rencontre a pourtant d’abord souri aux All Whites, qui ont ouvert le score dès la 15e minute par l’intermédiaire de Finn Surman. Bousculée en première période, la sélection égyptienne a totalement renversé la dynamique au retour des vestiaires. L’égalisation est venue à la 58e minute d’une frappe de Mostafa Ziko, idéalement placé pour débloquer le compteur des siens.

Le tournant du match a été orchestré par le capitaine national, Mohamed Salah. À la 67e minute, l’attaquant vedette a donné l’avantage aux siens en inscrivant le deuxième but égyptien, signant au passage la 3e réalisation de sa carrière en Coupe du monde. Parfaitement lancé dans son tournoi, le leader des Pharaons s’est ensuite mué en passeur décisif à la 82e minute pour offrir le but du break à Trézéguet, entré en cours de jeu pour sceller le score.

Grâce à ce succès historique combiné au match nul encourageant (1-1) décroché lors de la première journée, l’Égypte totalise désormais 4 points en deux rencontres. Avec un tel bilan, et compte tenu du format de la compétition qui repêche les meilleurs troisièmes de poule, la qualification des hommes de Hossam Hassan pour les seizièmes de finale est mathématiquement assurée à 99 %. Les Pharaons aborderont leur ultime match de poule avec une sérénité maximale pour tenter de verrouiller définitivement la première place du groupe.